30 ноября 2023, 11:28

Тематические «Тройки» выпустили в Москве к 75-летию Госфильмофонда

Дептранс Москвы
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В Москве 75-летию Госфильмофонда выпустили тематические карты «Тройки». На них изобразили кадры из фильма «Человек с киноаппаратом» коллекции Главного киноархива. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Приобрести новую тематическую «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Дептранс Москвы регулярно выпускает к различным знаменательным датам тематические проездные. Например, ко Дню рождения Деда Мороза в городе появились «Тройки» с изображением столичной резиденции главного волшебника. Еще одним дизайном стала экспозиция «Куплю гараж».

Карты «Тройка» помогают не только в быстрой оплате общественного транспорта, но и имеют преимущество при пересадках с наземки на подземку. Так, в течение 90 минут зайти в метро или на МЦК можно бесплатно.

Фильмы Москва 2023 Дептранс Москвы
30 ноября 2023, 09:47
Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится с 30 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 30 ноября по 8 декабря поезда на Савеловском и Белорусском направлениях D1 будут курсировать по будням с 19:00 до 06:00 по измененному расписанию. В это время специалисты проведут работы по обновлению инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Так, на Савеловском направлении увеличат интервалы движения поездов, с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, а после 22:00 - до полутора часов. Часть электричек отменят, у некоторых изменят остановки.

На Белорусском направлении также частично увеличат интервал движения до 20 минут и отменят некоторые остановки. Кроме этого, скорректируют и движение аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. На это время можно будет воспользоваться автобусом № 1195 от станции метро «Ховрино».

«С 30 ноября по 2 декабря закроют путь в Москву, 4–8 декабря - путь из Москвы. В это время поезда проследуют по очереди по одному пути», - добавили в дептрансе.

Расписание со всеми изменениями доступно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что время следования некоторых пригородных поездов Казанского направления изменится с 23 ноября. Корректировки вызваны ремонтно-путевыми работами на перегонах Пески - Голутвин и Авсюнино - Шатура.

МЦД Москва 2023 Дептранс Москвы
29 ноября 2023, 15:03
Почти 20 перехватывающих парковок открыли возле станций МЦД
РИА «Новости»
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В Москве возле станций МЦД появилось 18 перехватывающих парковок. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве добавили, что с 2019 года стоянки начали появляться у станций Московских центральных диаметров. Там автомобилисты могут бесплатно оставить свои машины и продолжить путь на городском общественном транспорте. В этом году парковками воспользовались свыше 60 тысяч раз.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина число перехватывающих парковок будет расти», - добавил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Ранее первый этап обустройства завершили у станции МЦД-3 Зеленоград - Крюково.

Машины МЦД Москва 2023 Дептранс Москвы
29 ноября 2023, 13:50
Россиян пообещали не штрафовать за летнюю резину зимой
Freepik
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Инспекторы не будут штрафовать российских водителей за отсутствие зимней резины. Такое заявление сделал глава ГИБДД Михаил Черников, а его видеообращение опубликовала представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так, и об этом уже не раз заявляли в МВД России», - написала Волк.

Черников подчеркнул, что контроль за безопасностью движения на дорогах инспекторы ведут постоянно. Он пояснил, что штрафовать за летние шины зимой никого не будут. Но каждый водитель должен сам подготовить свою машину для безопасного движения по дорогам в «определенных» условиях. Авто с резиной, не соответствующей сезону, не эвакуируют.

«Соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать. Он должен двигаться в безопасности - это самое главное», - добавил Черников.

На использование всесезонных шин в России тоже нет ограничений.

Чаще всего зимой водители получают штрафы за несоблюдение дорожной разметки. Обычно нарушителей «ловят» камеры. Но автомобилист сможет обжаловать решение, если докажет, что разметка отсутствовала.

Штрафы Машины Водители
29 ноября 2023, 08:51
Движение электричек из Сочи в Адлер возобновили после шторма
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В Краснодарском крае возобновили движение электричек из Сочи в сторону Адлера. Они снова курсируют по штатному расписанию, сообщили РИА «Новости» в справочной вокзала.

По состоянию на утро 29 ноября жители снова могут воспользоваться железной дорогой. Диспетчер подтвердила агентству, что электрички из Сочи в направлении Адлера курсируют по расписанию.

Движение приостановили 26 ноября из-за последствий шторма. РЖД сообщали, что на участке Лазаревская - разъезд Водопадный вода подмыла насыпь пути, на участках Лазаревское - Лоо и Лоо - Дагомыс рухнули деревья, а на перегоне Адлер - Хоста отключилось напряжение в контактной сети. В пути следования задержали около 50 пассажирских поездов. После ремонтных работ график движения на Черноморском побережье начали восстанавливать.

Сильный ветер и волны разрушили трехэтажный дом , набережную и другие объекты на юге России.

«Известия» показали восстановительные работы.

Сочи Поезда

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