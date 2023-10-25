Тематические «Тройки» с Физтехом появились в Москве

В ведомстве рассказали, что узоры на этих картах имеют особое значение. Шестиугольник символизирует графен, за открытие которого выпускники Физтеха были удостоены Нобелевской премии, полуовалы отражают арку Лабораторного корпуса, а третий узор представляет собой самих выпускников Физтеха.

Купить тематические карты можно во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живого общения» и на сайте дептранса.

В начале сентября открылась станция метро «Физтех» , что значительно облегчило и ускорило путь для жителей близлежащих районов на работу и учебу. Также для студентов вуза запустили бесплатные автобусы-шаттлы. Они работают с учетом расписания в институте.