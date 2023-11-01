Тематические «Тройки», посвященные Дальнего Востоку, выпустили в Москве

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«Приобрести „Тройки“ можно в кассах Кольцевой линии, а билеты - в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метро», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На «Тройках» изобразили владивостокский маяк Токаревского, а на «Едином» - силуэт знаменитого камчатского краба.

Ранее в Москве выпустили транспортные карты с лучшими фото дикой природы. Каждый снимок наполнен красотой и многообразием животного мира России. Фотографы запечатлели двух юных корсаков, гигантского осьминога Дофлейна и малую выпь.