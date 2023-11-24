«Такая чушь». Песков отказался комментировать публикации про тоннель под Крымским мостом

Первую масштабную тренинг-сессию провели для сотрудниц Московской железной дороги, чтобы сделать их рабочие условия и отдых комфортнее. Мероприятие в Мытищах собрало свыше сотни участниц.

Более четверти сотрудников МЖД - женщины. Они работают дежурными по станции и на переездах, водят поезда, обслуживают линии электропередачи и выполняют многие другие задачи.

«Обмен опытом - это очень важно: ты в этом растешь и развиваешься. Ты открываешь себя, узнаешь железную дорогу с другой стороны», - поделилась впечатлениями участница сессии, техник Елизавета Астахова.

Во время тренинга представительницы самых разных профессий - от дежурных по переезду до осмотрщиков вагонов - поделились идеями, как улучшить условия труда уже работающих на железной дороге, а также как привлечь новых сотрудников.

«Мой проект по северной ходьбе. Он связан с проведением экскурсий на станциях-музеях Московской железной дороги. Я хочу привлечь всех наших сотрудниц и членов их семей, потому что северной ходьбой могут заниматься люди любого возраста. Для этого не требуется особого снаряжения - только специальные палочки и удобная обувь», - рассказала осмотрщик вагонов Татьяна Белая.

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев сообщил, что лучшие из предложений сотрудниц внедрят на магистрали. Одним из примеров реализации такой инициативы стала комната психологической разгрузки, открывшаяся на МЖД.

«Главное, не просто содержать, а получать результат, который ожидает человек от посещения этого места», - отметил Танаев.

В комнате есть все, чтобы женщины могли расслабиться после тяжелой смены: массажные кресла, соляные лампы, специальные панели. Отдельную зону организовали для оказания психологической помощи.

«Все-таки железнодорожный транспорт - это очень напряженная отрасль. В течение дня люди испытывают нагрузки, стрессовые ситуации, а усталость накапливается. Чтобы всего этого избежать, существуют эти комнаты», - объяснила советник генерального директора ОАО «РЖД» Ирина Костенец.

Улучшение условий труда и отдыха женщин - часть работы, направленной на привлечение и закрепление кадров на магистрали. Работа на железной дороге для женщин становится более привлекательной: дает финансовую и эмоциональную стабильность, а также предлагает досуг.