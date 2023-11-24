«Такая чушь». Песков отказался комментировать публикации про тоннель под Крымским мостом
Новость о строительстве тоннеля под Крымским мостом — чушь, которую даже не стоит комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
Американская газета The Washington Post сообщила, что Россия и Китай якобы планируют построить подводный тоннель под Керченским проливом. Как указало издание, проект будто бы задумали в качестве безопасной альтернативы Крымскому мосту. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту публикацию.
«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - ответил представитель Кремля.
Крымский мост периодически закрывают для проезда автомобильного транспорта. При временной остановке движения оказавшихся на мосту водителей обычно просят сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.
Новость о строительстве тоннеля под Крымским мостом - чушь, которую даже не стоит комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».