24 ноября 2023, 18:02

«Такая чушь». Песков отказался комментировать публикации про тоннель под Крымским мостом

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Новость о строительстве тоннеля под Крымским мостом — чушь, которую даже не стоит комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Американская газета The Washington Post сообщила, что Россия и Китай якобы планируют построить подводный тоннель под Керченским проливом. Как указало издание, проект будто бы задумали в качестве безопасной альтернативы Крымскому мосту. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту публикацию.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - ответил представитель Кремля.

Крымский мост периодически закрывают для проезда автомобильного транспорта. При временной остановке движения оказавшихся на мосту водителей обычно просят сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

Новость о строительстве тоннеля под Крымским мостом - чушь, которую даже не стоит комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Кремль Крымский мост Дмитрий Песков
24 ноября 2023, 18:44
Тренинг-сессию по улучшению условий труда и отдыха провели для работниц МЖД
РИА «Новости»
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Первую масштабную тренинг-сессию провели для сотрудниц Московской железной дороги, чтобы сделать их рабочие условия и отдых комфортнее. Мероприятие в Мытищах собрало свыше сотни участниц.

Более четверти сотрудников МЖД - женщины. Они работают дежурными по станции и на переездах, водят поезда, обслуживают линии электропередачи и выполняют многие другие задачи.

«Обмен опытом - это очень важно: ты в этом растешь и развиваешься. Ты открываешь себя, узнаешь железную дорогу с другой стороны», - поделилась впечатлениями участница сессии, техник Елизавета Астахова.

Во время тренинга представительницы самых разных профессий - от дежурных по переезду до осмотрщиков вагонов - поделились идеями, как улучшить условия труда уже работающих на железной дороге, а также как привлечь новых сотрудников.

«Мой проект по северной ходьбе. Он связан с проведением экскурсий на станциях-музеях Московской железной дороги. Я хочу привлечь всех наших сотрудниц и членов их семей, потому что северной ходьбой могут заниматься люди любого возраста. Для этого не требуется особого снаряжения - только специальные палочки и удобная обувь», - рассказала осмотрщик вагонов Татьяна Белая.

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев сообщил, что лучшие из предложений сотрудниц внедрят на магистрали. Одним из примеров реализации такой инициативы стала комната психологической разгрузки, открывшаяся на МЖД.

«Главное, не просто содержать, а получать результат, который ожидает человек от посещения этого места», - отметил Танаев.

В комнате есть все, чтобы женщины могли расслабиться после тяжелой смены: массажные кресла, соляные лампы, специальные панели. Отдельную зону организовали для оказания психологической помощи.

«Все-таки железнодорожный транспорт - это очень напряженная отрасль. В течение дня люди испытывают нагрузки, стрессовые ситуации, а усталость накапливается. Чтобы всего этого избежать, существуют эти комнаты», - объяснила советник генерального директора ОАО «РЖД» Ирина Костенец.

Улучшение условий труда и отдыха женщин - часть работы, направленной на привлечение и закрепление кадров на магистрали. Работа на железной дороге для женщин становится более привлекательной: дает финансовую и эмоциональную стабильность, а также предлагает досуг.

Мытищи Женщины Поезда Москва 2023
24 ноября 2023, 03:12
Крымский мост закрыли для проезда автомобилей
РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - предупредили в публикации.

Людей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие. Автомобилистов призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины остановки движения пока не уточняли.

Ранее Крымский мост закрывали для движения автотранспорта вечером в среду, 22 ноября. В середине июля украинские войска атаковали Крымский мост. Они ударили с помощью надводных беспилотников. В результате погибли супруги из Новооскольского округа Белгородской области , их дочь пострадала.

Крымский мост Машины
23 ноября 2023, 20:58
Снегопад парализовал работу столичных аэропортов
РИА «Новости»
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Снегопад в Москве внес свои коррективы в работу воздушных гаваней. В трех столичных аэропортах массово отменили и задержали свыше 30 рейсов. Данные привел сервис «Яндекс Расписание».

По последней информации, во Внуково задержали семь рейсов и пять отменили, в Домодедово вылетят не по графику восемь самолетов, еще три рейса не состоятся.

В Шереметьево задержали восемь рейсов и отменили два. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Власти Москвы продлили на пятницу, 24 ноября, желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы. По прогнозам синоптиков, в столице ожидается метель , что приведет к приросту снега до 10 сантиметров. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023
23 ноября 2023, 13:06
Информационные QR-коды появились на новых остановках в Москве
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Мосгортранс оборудовал более 5,5 тысячи новых остановочных комплексов в столице плакатами с QR-кодами, которые позволят определить реальное время прихода общественного транспорта. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.

«Сервисом воспользовались уже более 1,1 миллиона раз», - отметил Ликсутов.

На остановочных павильонах появились информационные таблички с QR-кодом, которые позволят получить актуальную информацию о нахождении нужного транспорта. Для этого достаточно открыть камеру на телефоне, отсканировать код и проследовать по ссылке, которая откроется.

Обновленные остановки также отличаются увеличенной крышей, безопасными триплексовыми стеклами и скамейками из негорючих материалов.

В ближайшее время около 20 остановочных павильонов обновят вблизи станций МЦД в Красногорске. Московская область получила около 200 остановок в подарок от столицы.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов

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