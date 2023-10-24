24 октября 2023, 19:37

Свыше 650 безбилетников выявили в автобусах Москвы благодаря усиленным проверкам

РИА «Новости»
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Приблизительно 650 москвичей без билетов обнаружили во время проверок на проблемных маршрутах на севере столицы. Каждому проехавшему «зайцем» выписали штраф — 2000 руб. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Дептранса города.

Контролеры совместно с сотрудниками полиции работали вблизи станций метро «Водный стадион» и «Ховрино» на тех маршрутах, где чаще всего были нарушения: 65, 65К, 70, 72, 565, 621 и других.

Пассажиров предупредили, что регулярные проверки на этих и других маршрутах во всех районах Москвы станут проводить и дальше. Безбилетники воруют деньги у добросовестных горожан, когда не оплачивают проезд, подчеркнули в столичном дептрансе.

«Благодарим тех, кто исправно оплачивает проезд в городском транспорте. Прикладывать проездной, даже если он безлимитный или социальный, нужно при входе в транспорт. Обязательно дождитесь зеленой галочки! Оплаченная поездка - это гарантия получения страховой выплаты», - отметили в ведомстве.

Кроме того, с помощью проверок работники городского транспорта могут оценивать загруженность маршрутов и запускать дополнительный транспорт на линии при необходимости.

Ранее стало известно, что более 50 тысяч безбилетников выявили контролеры Москвы за сентябрь.

Приблизительно 650 москвичей без билетов обнаружили во время проверок на проблемных маршрутах на севере столицы. Каждому проехавшему «зайцем» выписали штраф - 2000 руб. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Дептранса города.

Автобусы Москва 2023
27 октября 2023, 19:53
Лучшего машиниста электропоезда метро выбрали в Москве
Соцсети
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В Москве выбрали лучшего машиниста электропоезда метро России. Победителем стал Павел Ткач, который работает на БКЛ. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Ткач занял первое место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди машинистов электропоезда метро. Свои умения действовать в разных ситуациях показали машинисты из семи городов страны.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что соревнования прошли на федеральном уровне в первый раз. До этого лучших машинистов выбирали в рамках региона.

«Мы рады, что такое масштабное мероприятие состоялось на базе Московского метрополитена. Один из наших приоритетов - профессиональное развитие сотрудников и повышение уровня обслуживания пассажиров», - добавил он.

Ликсутов также подчеркнул, что соревнования не только мотивируют машинистов улучшать профессиональные качества, но и дают возможность обменяться опытом с единомышленниками и коллегами.

Ранее стало известно, что Zivert выступила на станции метро «Курская» в Москве.

Метро Москва 2023
27 октября 2023, 18:53
Расписание движения поездов МЦД-1 временно изменится
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 03:00 28 октября до 03:00 30 октября изменится расписание движения поездов на первом Московском центральном диаметре на Савеловском и Белорусском направлениях. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Некоторые поезда отменят, а часть из них проследует только между Савеловским и Белорусским вокзалами. Интервалы между поездами увеличатся до 40 минут, а на центральном участке между вокзалами - до одного часа. Некоторые составы будут останавливаться не на всех станциях. Также отменят значительную часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

В выходные перекроют путь в сторону Москвы на участке от станции Бескудниково до Савеловского вокзала, и поезда будут следовать по пути в сторону области по очереди. Эти ограничения связаны с ремонтом железнодорожного полотна и строительством станции Петровско-Разумовская.

Для трансфера в аэропорт Шереметьево можно будет воспользоваться автобусом № 1195 от станции метро «Ховрино».

Расписание пригородных и городских поездов можно найти в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также на сайтах операторов перевозок.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК.

РЖД МЦД Москва 2023
27 октября 2023, 15:36
Сервисы кикшеринга приостановили работу из-за непогоды в Москве
АГН "Москва"
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В столице сервисы кикшеринга приостановили работу из-за снегопада. Поездки на электросамокатах в такую погоду и гололед посчитали небезопасными, сообщило АГН «Москва».

«Как только температура в столице вернется к положительным показателям, самокаты снова можно будет брать в аренду», - подчеркнули в СМИ.

Кроме этого, столичный департамент транспорта призвал москвичей отказаться от поездок и на личном двухколесном транспорте во избежание ДТП и пересесть на общественный.

Также московские власти совместно с МВД разработают систему идентификации пользователей электросамокатов и сигвеев и внедрят автоматическую фотовидеофиксацию нарушений.

Москва 2023 Дептранс Москвы
27 октября 2023, 13:13
Навигационные экраны установили в 147 поездах метро в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В метро курсируют 147 поездов модели «Москва-2020», которые оснастили навигационными экранами для удобства пассажиров. Составы ходят по Кольцевой, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линиям, уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В октябре 2022 года мы запустили первый поезд на Кольцевой линии с навигационными экранами над дверями. Нововведение понравилось пассажирам, и сегодня экраны со схемой станций размещены в вагонах уже на трех линиях Московского метрополитена - в 147 поездах „Москва-2020“», - подчеркнул он.

На информационных табло написан номер вагона, изображена схема следующей станции и время до прибытия. Кроме этого, на них указана сторона выхода из поезда и пересадки, если они есть. Также на экранах указывают скорость состава, актуальное время и температуру воздуха в салоне.

Для прохода в метро москвичи пользуются транспортными картами «Тройка». К 125-летию МХТ имени Чехова в столице выпустили тематические проездные.

Метро Москва 2023 Максим Ликсутов

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