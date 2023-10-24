Свыше 650 безбилетников выявили в автобусах Москвы благодаря усиленным проверкам

Контролеры совместно с сотрудниками полиции работали вблизи станций метро «Водный стадион» и «Ховрино» на тех маршрутах, где чаще всего были нарушения: 65, 65К, 70, 72, 565, 621 и других.

Пассажиров предупредили, что регулярные проверки на этих и других маршрутах во всех районах Москвы станут проводить и дальше. Безбилетники воруют деньги у добросовестных горожан, когда не оплачивают проезд, подчеркнули в столичном дептрансе.

«Благодарим тех, кто исправно оплачивает проезд в городском транспорте. Прикладывать проездной, даже если он безлимитный или социальный, нужно при входе в транспорт. Обязательно дождитесь зеленой галочки! Оплаченная поездка - это гарантия получения страховой выплаты», - отметили в ведомстве.

Кроме того, с помощью проверок работники городского транспорта могут оценивать загруженность маршрутов и запускать дополнительный транспорт на линии при необходимости.

Ранее стало известно, что более 50 тысяч безбилетников выявили контролеры Москвы за сентябрь.

Приблизительно 650 москвичей без билетов обнаружили во время проверок на проблемных маршрутах на севере столицы. Каждому проехавшему «зайцем» выписали штраф - 2000 руб. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Дептранса города.