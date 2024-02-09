09 февраля 2024, 16:48

Светофоры с новой функцией для пешеходов начали тестировать в Москве

РИА «Новости»
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Центр организации дорожного движения Москвы начал тестировать инновационный светофор, способный информировать пешеходов о приближении машин из-за поворота. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ЦОДД объяснили, что раньше пешеходы могли попасть в опасную ситуацию, если зеленый свет горел одновременно для пешеходов и поворачивающих машин. Пешеходы не знали о том, приближается ли из-за поворота автомобиль. С появлением новой функции передвижение станет безопаснее для горожан.

«При совмещенном движении на пешеходном светофоре дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак», - сообщили специалисты.

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, тестирование новых приборов идет на пяти дорожных участках.

«Если оно будет успешным, рассмотрим возможность использовать такие светофоры», - сказал он.

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что число дорожных аварий в январе значительно снизилось. Количество погибших и пострадавших в ДТП также значительно сократилось.

Машины Технологии Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
07 февраля 2024, 14:49
Более 30 новых электробусов поставили в Москву с начала года
РИА «Новости»
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С начала года в парк Мосгортранса поставили более 30 новых электробусов, приобретенных в рамках контрактов на поставку 1200 машин, которые заключили весной 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По итогам января число электробусов в столице достигло 1470, они курсируют почти по 120 маршрутам», - отметил заммэра.

В 2023 году Москва пополнила парк более чем 350 электробусами, которые вышли на 39 городских маршрутов. До конца 2024 года в городе появится еще более 800 новых единиц транспорта.

Производством и оснащением машин занимается компания ПАО «КамАЗ». На территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода с 2021 года компания собрала около 500 современных электробусов.

В 2024 году в городе откроют 200 зарядных станций для поддержания работы электробусов. За последний год в столице появилось три современных электробусных парка - «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка».

Протяженность маршрутов городского электротранспорта в 2023 году увеличилась более чем на треть и составила свыше 450 километров. Новые электробусы начали курсировать в таких районах, как Нагатино-Садовники и Печатники.

Машины Электромобили Максим Ликсутов Москва
07 февраля 2024, 14:28
Боковые экраны обновили на общественном транспорте в Москве
РИА «Новости»
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Современные боковые экраны установили на наземном транспорте в Москве, благодаря чему информация о маршрутах стала более доступной и наглядной. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Обновление протестировали и уже запустили. Ориентироваться в маршрутах стало еще удобнее», - отметил заммэра.

Специалисты улучшили около тысячи электробусов и приблизительно 1,4 тысячи автобусов. Теперь большие экраны на транспорте проинформируют пассажиров не только о номере и конечной остановке маршрута, но и о текущей остановке, четырех следующих станциях и пересадках на другие виды транспорта, включая метро, МЦК, МЦД, аэроэкспресс, а также пути к автовокзалам и аэропортам. Социальные, районные и ночные маршруты обозначили разными цветами.

Кроме того, расписание автобусов на сайте «Мострансавто» скачали более 600 тысяч раз с прошлой весны. Проект «Скачай, не срывай» стартовал в апреле 2023 года.

Технологии Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
06 февраля 2024, 18:34
Москвичи выбрали новые ароматы для столичного транспорта
РИА «Новости»
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Жители Москвы выбрали новые ароматы для объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Так, аромат тонка встретит пассажиров на транспортном узле «Деловой центр», а на автостанциях «Центральный», «Саларьево», «Северные ворота», а также в эскалаторной галерее на Воробьевых горах будет пахнуть белыми пионами.

Голосование за эти ароматы проходило на протяжении недели у стенда «Живое общение» в вестибюле станции «Курская». В скором времени на указанных транспортных узлах установят диффузоры. Их интенсивность будут адаптировать с учетом колебаний температуры и числа пассажиров.

«Эксклюзивные ароматы Московского транспорта безопасны, гипоаллергенны и получили необходимую сертификацию», - подчеркнули в дептрансе.

Осенью москвичи выбрали новый аромат для поездов Филевской линии метро. Теперь там пахнет зеленым чаем.

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
06 февраля 2024, 08:04
Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за продажу несуществующих мест в самолете
РИА «Новости»
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Двух пассажиров не пустили на рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург. Несмотря на купленные билеты, им не хватило мест. Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вылет планировали в декабре 2023 года. Двое пассажиров купили билеты, но их не пустили в самолет - не хватило мест. Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что права потребителей нарушили, пассажирам незаконно отказали в перелете.

«В этой связи генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, <…> денежные средства им возвращены», - сообщила пресс-служба.

«Победу» привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.4 КоАП России «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов повторно». Авиакомпании назначили штраф на сумму 30 тысяч рублей.

В октябре прошлого года на рейс в Москву не пустили семью с ребенком-инвалидом. Им тоже не хватило мест.

Авиация Прокуратура РФ Самолеты

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