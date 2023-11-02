Строящуюся трассу М-12 продлят до Тюмени

«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 „Восток“ должен излагаться в новой редакции: Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень», - указали в пресс-службе.

Трассу продлят, присоединив к ней участки других дорог. В состав М-12 «Восток» включат отрезок автодороги М-7 «Волга» Казань - Дюртюли и строящийся участок Дюртюли - Ачит. Также частью автомобильной трассы станут отрезок Ачит - Екатеринбург дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург и автодорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень.

В правительстве отметили, что М-12 продлят в основном за счет реконструкции дорожного полотна. Благодаря этому проект смогут завершить уже в 2024 году, сообщила пресс-служба.

Старт движению по трассе М-12 на участке от Москвы до Арзамаса дал президент Владимир Путин 8 сентября. В первые выходные после открытия дороги по этому отрезку проехали более 88 тысяч автомобилей. В декабре запустят движение по трассе до Казани.