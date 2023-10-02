Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом завершат до 2027 года

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В документе отметили, что дорога составит 629,7 километра выделенной высокоскоростной железнодорожной линии. ВСМ будет предназначена для пассажирского движения, ее строительство завершится до 2027 года.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров анонсировал создание высокоскоростных железнодорожных магистралей. По его словам, большинство запланированных в России магистралей построят к 2043 году. Помимо высокоскоростной дороги Москва-Петербург, руководство страны планирует создать ВСМ из столицы в Казань, а также в уральские регионы, Адлер и Минск.

Стоимость постройки четырех магистралей составит почти 11 триллионов рублей.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом состоится до конца 2027 года. Такая информация появилась в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, сообщил ТАСС.