05 декабря 2023, 13:47

Стойку «Живое общение» открыли на автовокзале Центральный в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Возле касс на автовокзале Центральный в Москве открыли стойку «Живое общение». Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Теперь стойка „Живое общение“ появилась еще и на автовокзале Центральный. У сотрудников можно узнать не только о работе вокзала, но и о том, что находится рядом с ним», - уточнил он.

По его словам, в метро уже появилось более 30 подобных стоек, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Сотрудники помогут соориентироваться на вокзале, объяснят, как пройти к метро, и расскажут об актуальной стоимости проезда. Кроме того, здесь можно приобрести сувениры и получить доступ к проекту «Книги в метро», отсканировав QR-код.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых необычных поездах в столичной подземке. Среди них - «Красная стрела», «Синергия-1» и «Синергия-2», «Точка шесть», «Баклажан» и другие.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
05 декабря 2023, 13:22
Ан-12 аварийно сел в Хабаровском крае из-за отказа системы руля управления
РИА «Новости»
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В Хабаровском крае совершил аварийную посадку самолет Ан-12 с восемью людьми на борту. Никто не пострадал, сообщило РИА «Новости».

«Самолет успешно приземлился на аэродроме Хурба», - сказал представитель экстренных служб.

На борту находились восемь человек. Собеседник агентства заявил, что никто из них не пострадал.

Транспортный самолет летел из Певека в Чукотке на аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре, сообщил «Интерфакс». Командир воздушного судна запросил аварийную посадку из-за технической неисправности - отказа системы руля управления. Эта система, по словам источника агентства, недублированная.

В ноябре в Чукотке экстренно сел Ан-2 с тремя пассажирами. Самолет попал в сильную облачность и снеговой заряд. Пилот Алексей Левин сказал «Известиям» , что произошла потеря мощности, и «кукурузник» упал на сопку.

Авиация Самолеты
05 декабря 2023, 12:34
Оплату проезда в общественном транспорта проверят на северо-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Департамент транспорта Москвы предупредил об усиленных проверках оплаты проезда в автобусах, электробусах и трамваях на северо-западе столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Мы продолжаем усиленные проверки оплаты проезда в наземном городском транспорте. На этой неделе они пройдут на северо-западе Москвы» - рассказали в пресс-службе дептранса.

Дептранс обратился к пассажирам и напомнил, что поездки необходимо оплачивать сразу при входе в транспорт. Необходимо приложить карту к валидатору и дождаться сигнала с зеленой галочкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации общественного транспорта. Так в столице запустили 10 новых маршрутов, которые охватили 30 районов города.

Москва 2023 Дептранс Москвы
05 декабря 2023, 11:56
Началась черновая отделка станции метро «ЗИЛ» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве завершилось возведение основных конструкций подземного вестибюля станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии. Специалисты приступили к следующему этапу — черновой отделке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В подземном вестибюле будущей станции „ЗИЛ“ Троицкой линии метро выполнены монолитные работы, строители приступили к устройству кирпичной кладки перегородок в служебных помещениях и черновым архитектурно-отделочным работам», - рассказал заммэра.

Подземный вестибюль будет иметь выходы к парку «Тюфелева роща» и улице Лисицкого, а в будущем станет частью пересадочного узла на станцию Бирюлевской линии.

Строители завершили работы над основными конструкциями наземного входного павильона и начали бетонирование в зоне будущей платформы станции.

В проекте предусмотрели сооружение соединительной ветки между Троицкой и Бирюлевской линиями, по которой можно будет перегонять поезда. В устройстве этой соединительной ветки уже выполнили монолитные работы, стартовал процесс обратной засыпки.

«ЗИЛ» станет конечной станцией Троицкой линии, поэтому на ней обустроят оборотные тупики для стоянки и разворота поездов. На некоторых из них сделали монолитные работы.

Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров свяжет МЦК и городской округ Троицк, облегчив перемещение 1,5 миллионам жителей района.

Ранее мозаичное панно украсило станцию «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро.

В Москве завершилось возведение основных конструкций подземного вестибюля станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии. Специалисты приступили к следующему этапу - черновой отделке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Строительство Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев
05 декабря 2023, 10:58
Собянин рассказал о необычных поездах московского метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московском метро стараются сохранить историю и делать поездки более разнообразными и интересными. Для этого в столице запустили несколько необычных составов. О них в своем блоге рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в рамках программы обновления подвижного состава с 2010 года в Москве стали активно внедрять современные вагоны. Сейчас их более четырех тысяч, примерно 73% рабочего парка. В 2024–2025 годах город закупит еще более пятисот.

Однако в столичном метро можно увидеть и необычные поезда, такие как «Красная стрела», «Синергия-1» и «Синергия-2», «Точка шесть», «Баклажан» и другие.

Так, ретропоезд «Сокольники» - копия поездов 1930-х годов. Его создали в 2010 году ко дню 75-летия московского метро. А поезд «Акварель» на Арбатско-Покровской линии, принадлежащий к серии вагонов «Русич», отличается необычным дизайном. В некоторых вагонах с одной стороны нет окон и сидений, на их месте располагаются произведения искусства, что превращает поездку в своего рода движущуюся галерею.

Кроме того, за 10 лет в московском метро провели свыше 50 культурных мероприятий. Например, в этом году на «Арбатской» зрители увидели номера шоу-балета «Тодес».

Метро Сергей Собянин Москва 2023

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