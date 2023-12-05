Стойку «Живое общение» открыли на автовокзале Центральный в Москве

«Теперь стойка „Живое общение“ появилась еще и на автовокзале Центральный. У сотрудников можно узнать не только о работе вокзала, но и о том, что находится рядом с ним», - уточнил он.

По его словам, в метро уже появилось более 30 подобных стоек, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Сотрудники помогут соориентироваться на вокзале, объяснят, как пройти к метро, и расскажут об актуальной стоимости проезда. Кроме того, здесь можно приобрести сувениры и получить доступ к проекту «Книги в метро», отсканировав QR-код.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых необычных поездах в столичной подземке. Среди них - «Красная стрела», «Синергия-1» и «Синергия-2», «Точка шесть», «Баклажан» и другие.