22 февраля 2024, 16:55

Сто островков безопасности появится в Москве

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В 2024 году на улицах Москвы появятся дополнительные 100 островков безопасности. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Обустройство более 100 островков безопасности в этом году - часть стратегии по снижению аварийности в городе», - отметил он.

Так, новые зоны обозначат на Монтажной, Краснолиманской, Беловежской улицах. Они появятся в районах с высокой проходимостью людей, рядом с образовательными учреждениями, парками, торговыми комплексами и другими местами массового пребывания граждан.

Как правило, такие островки размещаются на разделительной полосе вблизи пешеходных переходов и выделяются специальной дорожной разметкой в форме треугольника. В некоторых случаях их также обозначают бордюром.

За нарушения для водителей предусмотрели штраф в размере 500 рублей, а за парковку на островке - до 1000 рублей.

Ранее московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными. Трафик начнет расти уже 22 февраля с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня.

ПДД Дороги Москва
22 февраля 2024, 17:26
Транспортный хаб «Говорово» на западе Москвы построили на 90%
РИА «Новости»
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Новый транспортный хаб «Говорово» в районе Солнцево на западе Москвы построили на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Проект включает в себя строительство и модернизацию дорог общей длиной 1,65 километра, в частности, обновление Татьяниного Парка и улицы 50 лет Октября.

В рамках проекта построят две зарядные станции для электробусов, площадку для их ожидания и разворота, а также плоскостные парковки для личного транспорта.

Кроме того, предусмотрена модернизация электросетевого оборудования и системы дождевой канализации, а также установка пяти новых светофоров.

В настоящий момент начались работы по оформлению фасада здания конечной станции и прокладке коммуникационных сетей.

Также московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в столице 2024 году. Он граничит с районами Сокольники и Красносельский.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва
22 февраля 2024, 13:51
Еще 31 участок улиц в Москве вошел в зону платной парковки
Global Look Press
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В зону платных парковок Москвы вошел еще 31 участок улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Среди районов, попавших в обновленную зону платной парковки, - Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой и Марьина Роща.

Жители районов смогут парковаться бесплатно при оформлении специального разрешения. Процедура займет шесть рабочих дней. Стоимость парковки в этих зонах будет варьироваться от 60 до 80 рублей за час.

Ранее расширение зоны платных парковок охватила 50 участков улиц. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.

Машины Москва
21 февраля 2024, 15:37
Число грузовых беспилотников на М-11 «Нева» увеличат до 43
РИА «Новости»
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Число грузовых беспилотников, курсирующих по трассе М-11 «Нева» между Санкт-Петербургом и Москвой, увеличат с девяти до 43. Об этом сообщил заместитель главы Минтранса Дмитрий Баканов, чьи слова привело РИА «Новости».

Замминистра выступил на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

«Сейчас на трассе перемещается девять транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника», - подчеркнул Баканов.

Он отметил, что шесть грузовых беспилотников принадлежат КамАЗу, еще три - «Сберавтотеху». В общей сложности они прошли 1,8 миллиона километров. Баканов напомнил, что с 19 января до конца 2024 года на трассе М-11 действует бесплатный проезд для беспилотных грузовиков.

Министр транспорта Виталий Савельев ранее рассказал, что высокоскоростные поезда по магистрали между Москвой и Северной столицей будут ходить каждые 10-15 минут. Время в пути составит два часа 15 минут.

Санкт-Петербург Беспилотники Грузовики Выставка-форум «Россия» Москва
21 февраля 2024, 13:37
Московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными
РИА «Новости»
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Перед началом праздничных выходных количество автомобилей на дорогах Москвы увеличится. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Особенно сильными заторы будут в центре, вблизи крупных торговых центров, кафе и ресторанов. Трафик начнет расти уже 22 февраля с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. В праздничную пятницу 23 февраля движение будет более свободным - пробки составят 4-5 баллов, наиболее интенсивными они будут около крупных ТЦ.

Сотрудники столичного дептранса порекомендовали москвичам пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

Ранее москвичам пообещали мартовскую погоду на 23 февраля. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, днем уже будет от нуля до 4 градусов.

Праздники Пробки Дороги 23 февраля Дептранс Москвы Москва

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