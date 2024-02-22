Сто островков безопасности появится в Москве

«Обустройство более 100 островков безопасности в этом году - часть стратегии по снижению аварийности в городе», - отметил он.

Так, новые зоны обозначат на Монтажной, Краснолиманской, Беловежской улицах. Они появятся в районах с высокой проходимостью людей, рядом с образовательными учреждениями, парками, торговыми комплексами и другими местами массового пребывания граждан.

Как правило, такие островки размещаются на разделительной полосе вблизи пешеходных переходов и выделяются специальной дорожной разметкой в форме треугольника. В некоторых случаях их также обозначают бордюром.

За нарушения для водителей предусмотрели штраф в размере 500 рублей, а за парковку на островке - до 1000 рублей.

Ранее московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными. Трафик начнет расти уже 22 февраля с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня.