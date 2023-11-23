Сто маршрутов наземного транспорта у станций метро улучшили за год в Москве

По его словам, после запуска новых линий наземного метро маршруты у четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4 модифицировали. Также улучшили 12 маршрутов к открытию БКЛ.

«Транспорт стал ходить чаще и подъезжать ближе. Сократилось время ожидания и в пути», - отметил мэр.

Он добавил, что оптимизацию городского наземного транспорта продолжат. Для этого возьмут во внимание предложения и пожелания граждан. Автобусы и электрические автобусы станут заезжать к новостройкам, а остановочные пункты появятся в максимально удобных местах. Протяженность маршрутов и частоту рейсов увеличат.

Кроме того, с начала осени в Москву поставили более 100 новых электробусов. Они уже начали ходить по девяти маршрутам.