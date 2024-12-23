Старовойт раскрыл название первого российского высокоскоростного поезда

Президент России Владимир Путин 22 декабря принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Как она обновится — в материале 360.ru.

Объезды Нижнекамска, Набережных Челнов и в Башкирии выведут транзитные потоки из городов и поселков, сделают движение более безопасным, а качество жизни людей их экологическое благополучие - выше.

За шесть лет в стране модернизируют инфраструктуру минимум 75 аэропортов - это больше трети сети воздушных гаваней России. На эти цели выделят порядка 250 миллиардов рублей.

Дорожную сеть обновляют при помощи нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках позволяют расшивать пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни, в том числе на новых территориях.

Глава государства поблагодарил всех специалистов, которые участвуют в решении задач отрасли, за огромный труд и профессионализм. Он также отметил, что Россия набрала высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей.

«В конце декабря введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов», - сказал Путин, пообещав развивать М-12 и дальше.

Объезды Нижнекамска, Набережных Челнов и в Башкирии выведут транзитные потоки из городов и поселков, сделают движение более безопасным, а качество жизни людей их экологическое благополучие станет выше.

Скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае соединит трассы «Дон» и «Таврида». Благодаря 120-километровой трассе повысится транспортная доступность курортов юга России. Движение по ней - от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя - будет бессветофорным.

А Витебская развязка в Петербурге станет первым этапом в создании перспективной широтной магистрали.

Глава государства поблагодарил всех специалистов, которые участвуют в решении задач отрасли, за огромный труд и профессионализм. Он также отметил, что Россия набрала высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей.

«В конце декабря введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов», - сказал Путин, пообещав развивать М-12 и дальше.

В эксплуатацию введут Витебскую развязку в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг деревни Малые Вяземы, Нижнекамска и Набережных Челнов, а также пяти населенных пунктов в Башкирии. Готовы к открытию три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар.