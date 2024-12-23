23 декабря 2024, 08:41

Старовойт раскрыл название первого российского высокоскоростного поезда

РИА «Новости»
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Первый высокоскоростной поезд в России назовут «Белый кречет». Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт в беседе с ТАСС.

«Да, выбрали название - „Белый Кречет“\", - признался он.

Ранее «Российские железные дороги» подписали соглашение с «Уральскими локомотивами» на сумму в 12 миллионов рублей на сертификацию, изготовление и отправку двух высокоскоростных электропоездов для первой в стране высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

В электропоезд войдут восемь вагонов с возможностью соединения двух составов. Самая большая его скорость - 400 километров в час.

Ранее ОАО РЖД запустило инициативу, направленную на привлечение новых сотрудников. Устроившимся в организацию машинистам единовременно выплатят «подъемные».

Также стало известно об увеличении почасовых тарифных ставок для работников, обслуживающих грузовые и пассажирские поезда.

РЖД Санкт-Петербург Дороги Россия Поезда Москва
23 декабря 2024, 00:42
Севших в самолеты пассажиров в Петербурге массово попросили на выход
РИА «Новости»
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В аэропорту Пулково произошла массовая задержка рейсов. Пассажиров, успевших сесть в самолеты, вернули в терминал, сообщила «Фонтанка».

К полуночи задержали 14 вылетов из Санкт-Петербурга. Еще 12 самолетов выпустили с опозданием. Пассажиры рейса до Красноярска сели в самолет, а потом по требованию экипажа покинули борт. Прилетевшие из Москвы люди наоборот около часа провели в закрытом самолете.

К 00:20 ситуация нормализовалась. Пулково возобновил прием и отправку рейсов.

Причиной задержки стало сообщение о лжеминировании, сообщил источник RT. Специалисты провели проверку, но ничего не нашли.

Громкий случай с лжеминированием объектов произошел в Красноярском крае. Полиция разыскала 13-летнего мальчика , который по заданию кураторов из интернета более 20 раз сообщил о заложенной бомбе.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты
22 декабря 2024, 15:09
Путин дал команду к запуску новых автотранспортных объектов
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин 22 декабря принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Как она обновится — в материале 360.ru.

Объезды Нижнекамска, Набережных Челнов и в Башкирии выведут транзитные потоки из городов и поселков, сделают движение более безопасным, а качество жизни людей их экологическое благополучие - выше.

За шесть лет в стране модернизируют инфраструктуру минимум 75 аэропортов - это больше трети сети воздушных гаваней России. На эти цели выделят порядка 250 миллиардов рублей.

Дорожную сеть обновляют при помощи нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках позволяют расшивать пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни, в том числе на новых территориях.

Глава государства поблагодарил всех специалистов, которые участвуют в решении задач отрасли, за огромный труд и профессионализм. Он также отметил, что Россия набрала высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей.

«В конце декабря введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов», - сказал Путин, пообещав развивать М-12 и дальше.

Объезды Нижнекамска, Набережных Челнов и в Башкирии выведут транзитные потоки из городов и поселков, сделают движение более безопасным, а качество жизни людей их экологическое благополучие станет выше.

Скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае соединит трассы «Дон» и «Таврида». Благодаря 120-километровой трассе повысится транспортная доступность курортов юга России. Движение по ней - от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя - будет бессветофорным.

А Витебская развязка в Петербурге станет первым этапом в создании перспективной широтной магистрали.

Глава государства поблагодарил всех специалистов, которые участвуют в решении задач отрасли, за огромный труд и профессионализм. Он также отметил, что Россия набрала высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей.

«В конце декабря введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов», - сказал Путин, пообещав развивать М-12 и дальше.

В эксплуатацию введут Витебскую развязку в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг деревни Малые Вяземы, Нижнекамска и Набережных Челнов, а также пяти населенных пунктов в Башкирии. Готовы к открытию три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар.

Крымский мост Пробки Дороги Россия Нацпроекты ЦКАД
20 декабря 2024, 08:30
Движение поездов полностью восстановили после аварии в Мурманской области
РИА «Новости»
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Движение поездов на станции Княжная в Мурманской области полностью восстановили после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Станция полноценно заработала около половины первого ночи. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

«Открыто движение по обоим путям станции Княжая Октябрьской железной дороги после завершения всех восстановительных работ», - рассказали представители ОЖД.

Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом на станции Княжая вечером 18 декабря. От полученных травм погибли два пассажира , пострадали более 30 человек, в том числе дети.

Правоохранители задержали машиниста грузового состава. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей. Обстоятельства железнодорожной катастрофы устанавливаются.

По предварительным данным, одной из причин аварии мог стать сломанный токоприемник у локомотива грузового поезда.

РЖД Поезда Мурманская область
20 декабря 2024, 03:46
В Москве установили первую шериф-балку на аварийном участке дороги
РИА «Новости»
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В Москве Центр организации дорожного движения установил первую в столице световую панель «шериф-балку», имитирующую красно-синие огни патрульного автомобиля ДПС. Об этом московский департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.

Специальную панель с проблесковыми маячками установили на 27-м километре Калужского шоссе по направлению в область, в районе деревни Сосенки.

«Такое решение было принято для снижения уровня аварийности - с начала года на участке произошло три ДТП. Причина - несоблюдение скоростного режима», - уточнили в департаменте.

Водители смогут издалека увидеть огни шериф-балки, поймут, что впереди опасный участок и успеют снизить скорость за 500 метров до него. Это поможет избежать резкого торможения.

В ведомстве надеются, что после установки шериф-балки на этом участке больше не будет аварий.

Ранее в Новой Москве в результате аварии пострадали мать и 12-летний мальчик. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, ЗЧМТ и разрывов барабанной перепонки левого уха.

ДТП Дороги Машины Москва

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