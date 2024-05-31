«Становитесь потенциальным убийцей». Россиян призвали снять с авто зимнюю резину

Он объяснил, что зимние шины обладают особыми характеристиками. Такая резина очень мягкая - это необходимо для лучшего сцепления с дорогой в холодное время года.

«Запрет ввели вполне логично с целью безопасности как водителей, так и пассажиров, и пешеходов. <…> Если вы передвигаетесь на зимней резине, неважно, шипованная или же „липучка“, летом, при температуре свыше пяти градусов тепла, вы становитесь потенциальным убийцей», - подчеркнул специалист.

Сцепление с дорогой теряется, и зимняя резина просто «плывет». На повороте даже при скорости 60 километров в час велик риск вылета с дороги.

«А если на шипованной резине, то это вообще превращается в „корову на льду“, потому что сцепления с дорогой совершенно никакого нет», - предупредил Кисенков.

Новые правила в законодательстве о штрафах за зимнюю резину летом не коснутся владельцев «липучек». Однако россиянам напомнили, что зимние шины изнашиваются быстрее летних.