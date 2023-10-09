Станции двух типов построят на Бирюлевской линии метро в Москве

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По его словам, пять из станционных комплексов будут оснащены островными платформами, а еще пять - береговыми.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов объяснил, что разделение обосновано разными способами тоннелепроходки при строительстве.

«Примерно 10 километров тоннелей новой линии будет построено шестиметровыми щитами, проходящими два параллельных однопутных тоннеля, а еще порядка 11 километров - 10-метровым щитом-гигантом, создающим единый двухпутный тоннель», - сказал Кравцов.

Такой способ проложения путей помогает избежать дополнительного строительства притоннельных сооружений и увеличить скорость работ, подчеркнул глава инжинирингового холдинга.

По его словам, станции двух типов позволяют не только удобно вписать их в застройку и рельеф местности, но и реализовать некоторые архитектурные решения.

Протяженность Бирюлевской линии метро составит 21 километр. Она соединит семь районов Москвы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники.

Новая ветка должна снизить затрудненность движения на дорогах и сократить нагрузку на наземным транспорт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о популярности МЦД среди москвичей.