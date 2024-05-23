23 мая 2024, 18:53

Стало известно о критических неисправностях 300 самолетов Boeing

Global Look Press
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Порядка 300 самолетов американской компании Boeing у авиакомпаний American Airlines и United потенциально неисправны и рискуют взорваться в воздухе. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) предупредили компанию Boeing про риск накопления статического электричества в районе топливных баков на модели 777. По их мнению, такая ситуация способна привести к воспламенению внутри топливного бака с последующим взрывом.

Ведомство сообщило компании об этом еще в марте и потребовало ответ до 9 мая. Дали ли в Boeing ответ на этот запрос, неизвестно.

По предварительным подсчетам, исправление указанной уязвимости обойдется Boeing примерно в 700 тысяч долларов. При этом рыночная капитализация компании оценивается в 113 миллиардов долларов.

Ранее более 70 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines.

США Взрывы Самолеты Boeing
23 мая 2024, 15:42
Путин подарил Aurus королю Бахрейна
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна «длинную версию» отечественного автомобиля Aurus. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Да, конечно, [подарил] длинную версию автомобиля Aurus», - привел его слова ТАСС.

Ушаков отметил, что Путин также пригласил короля Бахрейна принять участие в саммите БРИКС в Казани.

В четверг Путин и Аль Халифа провели встречу в Малахитовом зале Большого Кремлевского дворца. По ее итогам стороны подписали несколько межгосударственных двухсторонних договоров.

Путин отмечал, что по линии МИД Россия и Бахрейн выстроили хорошие контакты. Он напомнил, что в следующем году стороны отметят 35 лет начала дипломатических отношений между государствами.

В ответ Аль Халифа отметил, что переизбрание Путина положительным образом повлияло на арабский мир , а также пригласил его на конференцию по Ближнему Востоку.

Россия Владимир Путин Aurus
22 мая 2024, 12:46
Правила установки систем видеофиксации на дорогах согласовали с МВД, регионами и бизнесом
РИА «Новости»
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Осенью в России могут вступить в силу новые правила установки дорожных камер. Минтранс согласовал проект постановления с МВД, региональными властями и бизнесом.

Нововведение станет одним из этапов федеральной реформы системы фиксации нарушений, сообщил «Коммерсант». Ее начнут в сентябре.

Проект постановления разработал Минтранс. Он включил в него общие нормы, например, порядок согласования мест установки камер, их учета, допустимое расстояние между средствами фиксации.

Вокруг документа развернулась большая дискуссия. Ради того, чтобы его одобрили, разработчикам пришлось отказаться от некоторых пунктов, в том числе о соответствии камер видеофиксации ГОСТ, или включить в него не предусмотренные - например, о маркировке машин с передвижными комплексами фиксации. Рабочая группа «Безопасность дорожного движения» направит проект в правительственную подкомиссию, а затем на подпись премьер-министру Михаилу Мишустину.

Камеры в России использовали не только для фиксации нарушений ПДД. В Подмосковье они помогали выявить проблемы при содержании территорий.

Штрафы Минтранс РФ ПДД Дороги Правительство РФ
22 мая 2024, 08:03
Самолет из Уфы после отказа автоматики приземлился в Тюмени
РИА «Новости»
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В Тюмени совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Ямал», который летел из Уфы в Новый Уренгой. Уральская транспортная прокуратура сообщила, что у воздушного судна отказала автоматика.

«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании „Ямал“ при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа - Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», - заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку на запасном аэродроме в Тюмени в 08:15 (06:15 по московскому времени). Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. Надзорное ведомство сообщило о начале проверки по поводу случившегося.

На севшем в аэропорту Рощино самолете отказал автопилот, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, экипаж запросил экстренную посадку.

Самолет Singapore Airlines по маршруту Лондон - Сингапур попал в зону высокой турбулентности над Мьянмой и резко потерял высоту. В салоне произошла сильная тряска, пострадали более 70 человек. Один пассажир погиб.

Авиация Тюмень Прокуратура РФ Уфа Самолеты
21 мая 2024, 08:26
Использование подержанных автозапчастей в России предложили законодательно отрегулировать
Unsplash
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Минпромторг разработал поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Специалисты предложили утвердить правила восстановления запчастей для их последующего использования.

Пресс-служба министерства сообщила «Известиям» , что в проекте поправок в техрегламент указали список не подлежащих повторному использованию компонентов. Среди них подушки и ремни безопасности, устройства блокировки рулевого управления, сажевые фильтры и другие комплектующие. Документ направили на экспертизу в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Регламентировать восстановление запчастей для последующего использования предложил Минпромторгу вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, в законодательстве отсутствовали требования к ним.

Правительство в мае поддержало другое нововведение, связанное с автомобилями. В России предложили штрафовать за сокрытие госномеров.

Минпромторг РФ Машины Ремонтные работы

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