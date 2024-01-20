Стало известно, какой транспорт самый опасный в России

По данным компании, за период с января по ноябрь 2023 года в России произошло 2461 ДТП по вине водителей автобусов. В результате аварий погибли 103 человека, 3774 получили ранения. Всего на автобусы и маршрутки приходится 69,9% от общего числа аварий с участием всех видов общественного транспорта. А доля пострадавших - 80,6%.

Самыми опасными стали пригородные и междугородные автобусы и маршрутки - на них приходится большее число пострадавших с самыми тяжелыми травмами.

Страховые специалисты добавили, что на второе место по опасности попал железнодорожный транспорт, а на третье - троллейбусный.

В начале января смертельное ДТП произошло в Предгорном округе Ставропольского края. Рейсовая маршрутка столкнулась с грузовиком на 45-м километре трассы Новопавловск - Зольская - Пятигорск. В результате аварии погиб водитель и шесть пассажиров маршрутки.