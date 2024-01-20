20 января 2024, 03:48

Стало известно, какой транспорт самый опасный в России

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Самым опасным видом транспорта за 2023 год в России стали пассажирские автобусы. К такому выводу пришли эксперты страховой компании «Согласие», проанализировав статистику страховых случаев. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным компании, за период с января по ноябрь 2023 года в России произошло 2461 ДТП по вине водителей автобусов. В результате аварий погибли 103 человека, 3774 получили ранения. Всего на автобусы и маршрутки приходится 69,9% от общего числа аварий с участием всех видов общественного транспорта. А доля пострадавших - 80,6%.

Самыми опасными стали пригородные и междугородные автобусы и маршрутки - на них приходится большее число пострадавших с самыми тяжелыми травмами.

Страховые специалисты добавили, что на второе место по опасности попал железнодорожный транспорт, а на третье - троллейбусный.

В начале января смертельное ДТП произошло в Предгорном округе Ставропольского края. Рейсовая маршрутка столкнулась с грузовиком на 45-м километре трассы Новопавловск - Зольская - Пятигорск. В результате аварии погиб водитель и шесть пассажиров маршрутки.

Статистика ДТП Россия Автобусы Водители
20 января 2024, 02:57
Перелеты экономклассом по России подорожали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость перелетов в экономическом классе по российским направлениям выросла на 22,2% в 2023 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание отметило, что это самый резкий рост цен с 2008 года, когда средние цифры за год выросли на 30,9%. Для сравнения: в 2021 году перелеты подорожали на 5,97%, а в 2022-м - на 15,6%.

В Федеральной антимонопольной службе по этому поводу сообщили, что «период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии».

По данным службы, рост стоимости билетов в прошлом году по отношению к 2019 году составит не более 10%, отметив при этом, что итоги мониторинга подведут после получения от авиакомпаний отчетов за прошлый декабрь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин призвал легализовать овербукинг в России , урегулировав его на законодательном уровне, чтобы защитить потребителей. Суть в том, чтобы пострадавшие от перебронирования пассажиры могли получить компенсацию и перенести рейс на другую дату.

Самолеты Россия Росстат
19 января 2024, 17:37
Почти 20 маршрутов городского транспорта улучшили в Москве в декабре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В декабре 2023 года в Москве усовершенствовали 18 маршрутов городского транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что для удобства пассажиров в разных районах мегаполиса оборудовали почти 50 новых остановок автобусов и электробусов. Кроме того, еще 20 остановочных павильонов заменили на современные.

Так, в первом месяце зимы запустили новый маршрут 925 в Новой Москве, а также привели в порядок трассу маршрута 725. Также объединили маршруты 775 и 822, которые курсируют между метро «Бульвар Рокоссовского» и Лосиным островом. Автобусы 822 стали ходить чаще, а т74 продлили до станции метро «Окская» и МЦД-3 Вешняки.

Заммэра добавил, что городской транспорт развивают, чтобы жителям Москвы было проще добираться до пунктов назначения. Вдобавок на маршруты выпускают экологичный транспорт: в декабре полностью и частично заменили автобусы на 12 маршрутах.

Рекордное количество электробусов запустили в Москве в 2023 году

Автобусы Дептранс Москвы Москва
19 января 2024, 17:32
Аэропорт Перми закрыли из-за сильного снегопада
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пермский аэропорт Большое Савино временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сегодня, 19 ноября, с 18:00 по местному времени, в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», - указали представители аэропорта.

Пресс-служба пояснила, что из-за сильного снегопада снизился коэффициент сцепления со взлетно-посадочной полосой. В районе аэропорта дует сильный боковой ветер. Из-за сложных метеоусловий все службы, отвечающие за содержание ВПП, перевели в усиленный режим.

На вылет задерживается рейс 7R 844 Пермь - Нарьян-Мар, который должен был отправиться в 18:00 по местному времени. Из-за ветра в Перми не смог приземлиться рейс S7 5039 из Новосибирска, экипаж направил воздушное судно в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Вся актуальная информация по рейсам появляется на онлайн-табло пермской воздушной гавани. Пресс-служба пообещала сообщить об открытии полосы и возобновлении штатной работы аэропорта.

Синоптики заранее предупредили жителей Пермского края о сильных снегопадах и метелях. В Перми ожидается от 18 до 32 миллиметров снега.

Авиация Пермь Самолеты
19 января 2024, 08:38
Собянин рассказал о развитии пассажирских сервисов в московском метро
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В московском метро пристально следят за безопасностью и удобством пассажиров во время поездок. Для этого правительство города регулярно развивает внутренние проекты и сервисы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Многие горожане поставили высокие оценки качеству сервисов метрополитена столицы в 2023 году. В проекты мосметро входят - Центр обеспечения мобильности пассажиров, стойки «Живое общение», «Музыка в метро» и «Книги в метро».

Более 10 лет специалисты ЦОМП регулярно помогают москвичам с ограничениями в передвижении комфортно доехать до культурных или социальных объектов. Так, порядка 70 тысяч человек получили персональное сопровождение в прошлом году.

Кроме того, стойки «Живое общение» действуют более чем на 30 станциях метро. Там всегда можно обратиться за помощью в построении маршрута и получить ответы на вопросы о метро. Специалисты пришли на помощь в 2023 году больше 640 тысяч раз.

Артисты проекта «Музыка в метро» сыграли более 50 тысяч раз за прошедший год - рекордное значение. Вдобавок появилось несколько новых площадок, среди которых и Большая кольцевая линия (БКЛ).

«В мае совместно с Российской государственной библиотекой метрополитен перезапустил проект „Книги в метро“. В виртуальном хранилище - больше четырех тысяч произведений», - подытожил градоначальник.

Ранее поезд «Акварель» с тематической экспозицией запустили в Москве.

Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва

Новости по теме