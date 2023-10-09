Стало известно, какие вещи чаще всего теряли пассажиры метро в Москве в сентябре

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В ведомстве отметили, что в июне–августе пассажиры чаще всего теряли зонты, а в сентябре одними из лидеров в списке забытых вещей оказались солнцезащитные очки.

«С начала года на склад забытых вещей поступило более 30 тысяч предметов. За сентябрь - больше 3,2 тысячи вещей. Чаще всего пассажиры теряли рюкзаки, сумки, кейсы для наушников, школьную сменную обувь и солнцезащитные очки», - подчеркнул глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

В пресс-службе ведомства напомнили, что забытые в метро вещи можно вернуть несколькими способами: в приложении «Метро Москвы», написать чат-боту «Александра» или позвонить по номеру 3210.

Ранее стало известно, что станции двух типов построят на Бирюлевской линии метро в Москве.