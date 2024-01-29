Стала известна причина экстренной посадки летевшего из Харбина Sukhoi Superjet 100

Москвичи смогут выбрать ароматы для нескольких объектов городской транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Участники голосования смогут выбрать аромат, который будет использоваться на пересадочном узле «Деловой центр», эскалаторной галерее на Воробьевых горах, а также трех автовокзалах: «Центральном», «Саларьево» и «Северных воротах».

Чтобы оставить голос, понадобится посетить станцию метро «Курская», где до 5 февраля на стойке «Живое общение» будет работать пункт голосования.

Горожане смогут выбрать из десяти предложенных вариантов, разработанных парфюмерами, включая такие запахи, как фрукты и ягоды, сладкий персик, белый пион, жасмин и ваниль и другие.

По результатам голосования сотрудники дептранса установят на транспортных узлах диффузоры для распыления аромата, которые будут безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором.

«Диффузоры будут незаметны для глаз и никак не повлияют на архитектуру каждого из объектов, но создадут вам хорошее настроение на время пути», - отметили в дептрансе.

Осенью москвичи проголосовали за новый аромат для поездов на Филевской линии метро. В голосовании приняли участие около тысячи пассажиров.