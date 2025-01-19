SSJ начал подготовку к аварийной посадке в Шереметьеве

Регистрация машин в ГИБДД ускорится благодаря новым правилам, которые вступят в силу 1 марта. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов сообщил об этом агентству «Прайм».

Для регистрации транспортного средства больше не понадобится полис ОСАГО. Миронов заявил, что это ускорит процесс постановки на учет и упростит работу Госавтоинспекции.

«Собственник приезжает в ГИБДД на машине, которую намерен поставить на учет, а любое передвижение требует наличия страхового полиса. Так что, для эксплуатации автомобиля полис по-прежнему будет необходим», - предупредил он.

Россияне смогут обезопасить себя от уплаты штрафов за новых собственников своих старых машин. При заключении договора через «Госуслуги», перехода прав собственности по решению суда или оформления сделки у нотариуса можно прекратить регистрацию авто сразу после продажи.

В то же время в России прозвучало предложение повысить штрафы за отсутствие ОСАГО. Специалист по страхованию Екатерина Демешева объяснила, что до сих пор владельцам мощных машин дешевле выплатить штраф, чем оформить полис.