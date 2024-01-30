Спасательное судно отправилось к застрявшему в Охотском море танкеру «Остров Сахалин»

«Берингов пролив» вышел из порта Корсаков и за полдня добрался до района, где находился российский танкер. Начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко заявил агентству, что ради безопасности спасатель обходил крупные ледяные поля. Приблизиться к застрявшему судну не удалось.

«Большая сплоченность льда не позволяет спасателю „Берингов пролив“ подойти в намеченное время вплотную к танкеру для осуществления ледовой проводки», - сказал он.

Танкер «Остров Сахалин» с 19 членами экипажа плыл с Камчатки в Находку, но застрял в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К нему направили японский спасательный ледокол «Тэсио», но на ночь работы приостановили. Марк Корженко заявил, что моряки в безопасности. По его словам, у них достаточный запас топлива и провизии.