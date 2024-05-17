17 мая 2024, 09:12

Сотрудничать с Китаем в автомобильной сфере вызвалась Калужская область

Global Look Press
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Делегация Калужской области на VIII Российско-китайском ЭКСПО и IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству предложит Китаю проекты в автомобильной и строительной отраслях. Президент России Владимир Путин заявил об этом на открытии мероприятий в Харбине. Его выступление опубликовали на сайте Кремля.

На форумы, по его словам, приехали делегации 25 субъектов России , из которых 17 возглавили высшие должностные лица. Путин сообщил, что проекты сотрудничества с Китаем представят Москва, Татарстан, Башкирия, Хабаровский край, Нижегородская, Тульская и Амурская области.

«Такие инициативы нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям. Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере , создании целого кластера производств строительных материалов», - сказал он.

Президент заявил о большом потенциале укрепления связей между российским Дальним Востоком и северо-востоком Китая. По словам президента, настолько широкой сети прямых контактов по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству у России нет ни с одной другой страной мира. Он заявил, что партнерство двух народов обеспечит их энергетическую безопасность и благосостояние.

Экспорт Бизнес Владимир Путин Китай Экономика
16 мая 2024, 10:43
Китайский автопром победил в конкурентной борьбе
Global Look Press
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Китайский автопром победил в конкурентной борьбе, и Россия заинтересована в его присутствии на своем рынке. Президент Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Пекине, сообщил «Интерфакс».

«Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей , где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе», - сказал он.

Путин поддержал активное расширение ассортимента китайских автоконцернов и производителей бытовой техники на российском рынке. Он заявил, что сотрудничество в этой области продолжат.

Президент назвал Китай ведущим торговым партнером России. По словам Путина, влияние третьих стран не сказалось на двустороннем экономическом сотрудничестве.

Торговля Россия Бизнес Машины Владимир Путин Китай
15 мая 2024, 15:52
Назвать хулиганством сложно. ЧП с пролетом самолета над М8 назвали нештатной ситуацией
Соцсети
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Росавиация расследует ситуацию с пролетом самолета на предельно низкой высоте над трассой М-8 «Холмогоры» на севере Московской области. Водителю одной из машин пришлось уворачиваться от воздушного судна. Некоторые эксперты связали инцидент с неопытностью пилота, но председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев уверен, что причиной ЧП стали погодные условия или техническая неисправность самолета. Об этом он рассказал в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

Самолеты оснащены соответствующими техническими средствами, чтобы исключить столкновения, для них прокладывают специальные воздушные маршруты.

«Признаки того, что это была нештатная ситуация, вполне очевидны. Там находится аэродром „Вихрево“, его взлетно-посадочная полоса начинается буквально от Ярославского шоссе. Если внимательно посмотреть видео, то видно, что самолет изначально заходит на посадку, потом резко теряет высоту, входит в вираж и выходит из снижения над дорогой. Судя по всему, это был сдвиг ветра при посадке», - предположил эксперт.

Из-за резкого изменения направления ветра при посадке самолет бросило вниз. Пилот, чтобы не врезаться, ушел туда, куда смог - то есть над дорогой, объяснил собеседник 360.ru. Дальше судно выровнялось и приземлилось. Детенышев подчеркнул, что это всего лишь одна из версий.

«До завершения расследования однозначно сказать нельзя. Но предположить, что это хулиганство - довольно сложно, потому что раньше таких случаев не было <…> вероятнее всего, это какая-то аварийная ситуация нештатная», - заключил Детенышев.

Ранее пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии. Во время полета у аппарата возникла проблема с крылом.

Видео Дороги Самолеты Машины Водители
13 мая 2024, 08:23
S7 научилась ремонтировать популярный иностранный авиационный двигатель
Unsplash
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Российский холдинг S7 Technics начал выполнять сложный тип капитального ремонта двигателя, который устанавливается на таких популярных самолетах как Airbus A320 и Boeing 737. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По информации источников издания, из-за санкций российские перевозчики практически лишились возможности выполнять сложные ремонтные работы техники за границей.

Холдинг S7 Technics освоил самые сложные работы, связанные с восстановлением горячей части. Российские специалисты уже осуществляют капитальный ремонт двигателей CFM56-5B и 7B, которые устанавливаются на самые популярные самолеты. В S7 Technics подтвердили, что с октября 2022 года в цехе компании в Шереметьево уже выполнили 12 капремонтов горячей части авиадвигателей CFM56-5B и 7B.

Ранее газета Wall Street Journal заявила, что у корпорации Boeing возникли проблемы из-за антироссийских санкций. В зарубежной компании возникла нехватка терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner из-за ухода из России компании RTX.

Санкции Самолеты Россия Boeing Ремонтные работы
13 мая 2024, 06:10
Движение по Крымскому мосту временно ограничили
РИА «Новости»
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Утром 13 мая временно ограничили проезд автомобилей по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - объявили специалисты.

Ограничение ввели около пяти часов утра. Водителей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями работников службы транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту временно закрывали 7 мая. Ограничение длилось около 40 минут.

Мост через Керченский пролив перестали использовать для перевозки грузов военного назначения , выяснили аналитики частного украинского разведывательного агентства Molfar. Российскую армию стали снабжать по сухопутным маршрутам, используя железнодорожную ветку для пассажирских составов.

Крымский мост Крым Дороги

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