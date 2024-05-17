Сотрудничать с Китаем в автомобильной сфере вызвалась Калужская область

На форумы, по его словам, приехали делегации 25 субъектов России , из которых 17 возглавили высшие должностные лица. Путин сообщил, что проекты сотрудничества с Китаем представят Москва, Татарстан, Башкирия, Хабаровский край, Нижегородская, Тульская и Амурская области.

«Такие инициативы нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям. Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере , создании целого кластера производств строительных материалов», - сказал он.

Президент заявил о большом потенциале укрепления связей между российским Дальним Востоком и северо-востоком Китая. По словам президента, настолько широкой сети прямых контактов по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству у России нет ни с одной другой страной мира. Он заявил, что партнерство двух народов обеспечит их энергетическую безопасность и благосостояние.