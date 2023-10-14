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Проект планировки вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург утвердили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, недалеко от станции «Рижская» сделают крупную пересадочную базу между двумя линиями подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью.

«Помимо современного пассажирского вокзала, возведем второй вестибюль станции „Рижская“ БКЛ и два надземных пешеходных перехода», - отметил Собянин.

В настоящее время «Рижская» - удобное место для пересадки, которое соединяет станции Большой кольцевой (БКЛ) и Калужско-Рижской линий метро, а также второй Московский центральный диаметр (МЦД-2) «Курско-Рижский».

В обозримом будущем сделают остановку для поездов МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», перспективных МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» и ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Благодаря этому в столице появится удобный пересадочный узел, объединяющий две линии метро, четыре Московских центральных диаметра и высокоскоростную железнодорожную магистраль.

Задуманный проект предусматривает строительство комфортабельного пассажирского вокзала площадью 11,4 тысячи квадратных метров с инфраструктурой для удобства пользователей ВСМ, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Вдобавок возведут два надземных пешеходных перехода площадью 10,3 тысячи квадратных метров.

Для удобства автомобилистов организуют дополнительные парковки, отстойно-разворотную площадку и два новых остановочных пункта наземного пассажирского транспорта.

Трамвайную линию с устройством разворотного кольца на Рижском вокзале восстановят, а прилегающую улично-дорожную территорию реконструируют. Также возведут две эстакады-съезда общей протяженностью один километр.

Суммарная площадь объектов - более 330 тысяч квадратных метров. Для реализации проекта создадут свыше 8,7 тысячи рабочих мест.

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