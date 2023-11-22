Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро в Москве

По его словам, строительство станций первой очереди Троицкой линии идет по плану. Основные строительные и отделочные работы завершат в следующем году.

Так, станция «Тютчевская», расположенная в поселке Мосрентген в Новой Москве, готова на 80%. Благодаря ее открытию местные жители - 154 тысячи человек - сэкономят до 50 минут в день, а добраться до станций Большой кольцевой линии и Московского центрального кольца станет значительно проще и быстрее.

«Путь до пересадки на БКЛ сократится в три раза, до МЦК - вдвое», - отметил мэр.

Кроме того, станет свободнее на прилегающих участках МКАД, на Калужском шоссе и Профсоюзной улице. Открытие участка новой ветки также разгрузит станцию «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии.

Ранее Собянин проверил готовность станции «Тютчевская». Сейчас на ней идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма.