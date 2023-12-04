Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

По его словам, новый объект будет проходить по тоннелю под 32-м километром МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе.

Кроме того, в его состав по плану входят один мост, два тоннеля и четыре эстакады. Для удобства жителей района недалеко от остановки «Южная ТЭЦ» и строящегося ЖК «Южная Битца» специалисты построят надземный переход через МКАД.

«Этот участок МСД с выездом на Симферопольское шоссе, Варшавское шоссе и на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершит строительство Московского скоростного диаметра», - подытожил Собянин.

В середине ноября стало известно, что строительство трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершат к 2026 году.

Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершили на 45%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.