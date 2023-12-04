04 декабря 2023, 09:21

Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Сайт мэра и правительства Москвы
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Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершили на 45%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новый объект будет проходить по тоннелю под 32-м километром МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе.

Кроме того, в его состав по плану входят один мост, два тоннеля и четыре эстакады. Для удобства жителей района недалеко от остановки «Южная ТЭЦ» и строящегося ЖК «Южная Битца» специалисты построят надземный переход через МКАД.

«Этот участок МСД с выездом на Симферопольское шоссе, Варшавское шоссе и на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершит строительство Московского скоростного диаметра», - подытожил Собянин.

В середине ноября стало известно, что строительство трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершат к 2026 году.

Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершили на 45%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благоустройство Строительство Дороги Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 17:50
Часть выходов на «Домодедовской» в Москве поочередно закроют на ремонт
РИА «Новости»
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Выходы станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии метро будут поочередно закрывать в период до 1 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

Выходы и подуличные переходы перекроют из-за ремонта на станции. Работы продлятся с конца 30 ноября 2023 года до 1 марта 2024 года.

В указанный период выходы № 2-3 закроют полностью, а выход № 1 и подуличный переход южного вестибюля станции «Домодедовская» станут доступны лишь частично. Кроме того, полностью перекроют выходы № 8-9, а частично недоступны будут выход № 7 и переход северного вестибюля.

Москвичей призвали заранее выбирать удобные маршруты.

Ранее стало известно, что в столице изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1. С 30 ноября по 8 декабря поезда будут курсировать по-другому из-за работ на участке между Бескудниково и Лобней.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
01 декабря 2023, 16:41
ЦОДД сообщил о возможных пробках с 16:00 до 19:00 в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт с 16:00 до 19:00 из-за пробок. Сейчас плотный поток наблюдается на Варшавском шоссе по направлению в центр, ТТК в районе Новой Балашиловки и МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, передали в Telegram-канале столичного дептранса.

«Вечером ожидаются затруднения движения на ТТК, Садовом кольце от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, МКАД в районе Ленинградского шоссе», - уточнили в ведомстве.

В связи с этим представители ЦОДД рекомендовали выезжать водителям после 19:00. На образование заторов может повлиять все: короткий рабочий день, погода и мелкие ДТП.

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон и следить внимательнее за дорожной ситуацией, на дорогах возможна гололедица.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал мощный снегопад на этих выходных.

Пробки Машины Москва 2023 Дептранс Москвы
01 декабря 2023, 13:48
Второй за день самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку из-за неисправности
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В Санкт-Петербурге 1 декабря приземлился самолет, летевший из Калининграда в Москву. На воздушном судне произошла техническая неисправность, сообщила РИА «Новости» управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

«Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна», - заявила пресс-служба.

Из Калининграда в Москву летели 182 пассажира. В 12:20 самолет благополучно приземлился в Пулково. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Судя по данным сервиса Flightradar24, в Пулково приземлился Airbus A321–211 рейса SU1001 Калининград - Москва. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что пассажиров доставят в пункт назначения другим самолетом. Исполнение законодательства о безопасности полетов проверит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Рейс выполняла компания «Аэрофлот». Другой ее самолет в этот же день совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На Boing-737 сработал датчик падения давления в колесе стойки шасси. Никто не пострадал.

Авиация Санкт-Петербург Аэрофлот Самолеты Калининград Москва 2023
01 декабря 2023, 12:48
Более 600 машинистов присоединились к работе в метро Москвы с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала текущего года к работе в московском метро приступили более 600 машинистов. Все они прошли обучение в Корпоративном университете, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Наш Корпоративный университет предлагает обучение по профессии машиниста электропоезда для всех желающих и выплачивает стипендию в период обучения», - рассказал он.

По его словам, количество новых рабочих мест, как и станций метрополитена, растет с каждым годом. Большое внимание уделяют подготовке кадров, в том числе машинистов, которых обучают в Корпоративном университете Транспортного комплекса. На сегодняшний день он насчитывает около 650 студентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе стимулирования рабочих мест. С 2019 года она охватила практически все районы столицы. По данному направлению власти Москвы подписали свыше 70 соглашений с инвесторами.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов

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