19 января 2024, 08:38

Собянин рассказал о развитии пассажирских сервисов в московском метро

РИА «Новости»
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В московском метро пристально следят за безопасностью и удобством пассажиров во время поездок. Для этого правительство города регулярно развивает внутренние проекты и сервисы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Многие горожане поставили высокие оценки качеству сервисов метрополитена столицы в 2023 году. В проекты мосметро входят - Центр обеспечения мобильности пассажиров, стойки «Живое общение», «Музыка в метро» и «Книги в метро».

Более 10 лет специалисты ЦОМП регулярно помогают москвичам с ограничениями в передвижении комфортно доехать до культурных или социальных объектов. Так, порядка 70 тысяч человек получили персональное сопровождение в прошлом году.

Кроме того, стойки «Живое общение» действуют более чем на 30 станциях метро. Там всегда можно обратиться за помощью в построении маршрута и получить ответы на вопросы о метро. Специалисты пришли на помощь в 2023 году больше 640 тысяч раз.

Артисты проекта «Музыка в метро» сыграли более 50 тысяч раз за прошедший год - рекордное значение. Вдобавок появилось несколько новых площадок, среди которых и Большая кольцевая линия (БКЛ).

«В мае совместно с Российской государственной библиотекой метрополитен перезапустил проект „Книги в метро“. В виртуальном хранилище - больше четырех тысяч произведений», - подытожил градоначальник.

Ранее поезд «Акварель» с тематической экспозицией запустили в Москве.

Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва
19 января 2024, 08:31
Движение по татарстанскому участку новой трассы М-12 «Восток» временно закрыли
РИА «Новости»
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Из-за сильного снегопада и плохой видимости движение по татарстанскому участку трассы М-12 «Восток» закрыли для всех видов транспорта. Об этом сообщил «Автодор».

Ночью 19 января в Татарстане поднялась метель с ухудшением видимости до 500 метров, сильным южным порывистым ветром до 25 метров в секунду. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на период с 01:00 до 21:00. Из-за непогоды около шести часов утра «Автодор» объявил об ограничении проезда по отрезку с 684-го до 836-го километра дороги М-12 «Восток» от Канаша до Шалей для автобусов и грузовиков. Спустя час движение перекрыли полностью.

«По решению ГИБДД Татарстана, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 „Восток“ на территории республики для всех видов транспорта», - сообщила пресс-служба.

Ограничения ввели еще на восьми участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, сообщила пресс-служба МЧС Татарстана. Грузовики и автобусы не пустят на отрезки трасс М-7, Р-239, Р-241, А-295 и А-151.

М-12 «Восток» Москва - Казань открыли в декабре с участием президента России Владимира Путина. Дорога протяженностью 810 километров сократила время в пути почти вдвое.

Татарстан Дороги Снегопад
18 января 2024, 21:03
Поезда задержались на двух направлениях МЖД
Freepik
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Поезда Горьковского направления и МЦД-4 задержались в обе стороны по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», - добавили в ведомстве.

В Москве на станции Электрозаводская МЦД-3 задымилась электричка, отмечал сайт «Москва онлайн».

По данным издания, тамбур одного из вагонов заволокло дымом. Машинисту пришлось остановить поезд, а пассажиров экстренно эвакуировали.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что пожарные быстро ликвидировали задымление, а ЧП не повлияло на расписание следования поездов.

Дороги Поезда Москва
18 января 2024, 10:28
Общественный транспорт будет работать дольше в ночь на Крещение в Москве
РИА «Новости»
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Работу наземного общественного транспорта продлят в Москве в ночь на Крещение — с 18 на 19 января. Горожане смогут комфортно доехать домой от мест купаний. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Работу наземного общественного транспорта продлят в Москве в ночь на Крещение - с 18 на 19 января. Горожане смогут комфортно доехать домой от мест купаний. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«В ночь с 18 на 19 января мы продлим работу 45 маршрутов наземного транспорта до 03:00. Москвичи смогут добраться домой от мест купаний», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также жители столицы смогут воспользоваться 16 регулярными ночными маршрутами наземного транспорта. Всего на маршрутах будет работать более 200 современных автобусов. Кроме того, изменятся маршруты следования автобусов № 49 и 883 возле санатория «Узкое» и Мещерского пруда.

Несколько улиц в районах мест купаний перекроют с вечера 18 января до утра 19 января. Доступ закроют к Санаторной и Тютчевской аллеям от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Севастопольским проспектом с 17:00 до 06:00.

Кроме того, въезд с Торговой улицы на Проектируемый проезд № 6718, въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу будет закрыт с 18:00 до 06:00.

Ранее стало известно, что восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве с 20 января.

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
17 января 2024, 16:58
Устройство смотровых канав в электродепо «Столбово» началось в Москве
Global Look Press
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Смотровые канавы отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово» начали обустраивать в Новой Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжается активное строительство электродепо „Столбово“, предназначенного для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро. В частности, идет работа над его главным зданием - отстойно-ремонтным корпусом, где уже началось устройство смотровых канав», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что по плану предусмотрено строительство 33 канав. Их будут использовать для ночного отстоя, ремонта и очистки поездов двух веток подземки. Порядка 38 зданий и сооружений появятся в результате работ на 16 гектарах.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на участке электродепо уже закончили подготовительные земляные работы. Кроме того, сотрудники разобрали порядка 400 тысяч кубометров грунта. При строительстве объектов уложили примерно 30 тысяч кубов бетона и собрали свыше полутора тысяч тонн металлоконструкций.

Он также объяснил, что работы над тремя наземными соединительными ветками для перегона подвижного состава Сокольнической линии почти закончили. Специалисты приступили к четвертой тоннелепроходке, предназначенной для Троицкой линии метро.

Ранее итоги модернизации инфраструктуры метро за 2023 год подвели в Москве.

Строительство Поезда Метро Метро Москвы Андрей Бочкарев Москва

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