Собянин рассказал о проектах ЦОДД в Москве, улучшивших транспортную ситуацию на МКАД
Транспортную ситуацию на МКАД постоянно улучшают. Так, за безопасностью на дорогах уже следят 770 камер, а дополнительные полосы помогают выстроить удобные маршруты. Благодаря модернизации, пропускная способность на некоторых участках увеличилась на 15%, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Проекты ЦОДД по переразметке на МКАД улучшили условия движения. На нескольких участках дороги пропускная способность увеличилась почти на 15%. Въезд на магистраль стал безопаснее, а выезд - быстрее», - подчеркнул он.
Кроме этого, дополнительный ряд появился на восьми участках и на двух съездах с магистрали, а также - 19 полос разгона и торможения для заезда на МКАД.
Еще на 70-м километре установили звуковое уличное оповещение ДТП и восемь табло экстренного информирования об аварии или дорожных работах.
Ранее утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити».