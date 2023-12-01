Собянин рассказал о проектах ЦОДД в Москве, улучшивших транспортную ситуацию на МКАД

«Проекты ЦОДД по переразметке на МКАД улучшили условия движения. На нескольких участках дороги пропускная способность увеличилась почти на 15%. Въезд на магистраль стал безопаснее, а выезд - быстрее», - подчеркнул он.

Кроме этого, дополнительный ряд появился на восьми участках и на двух съездах с магистрали, а также - 19 полос разгона и торможения для заезда на МКАД.

Еще на 70-м километре установили звуковое уличное оповещение ДТП и восемь табло экстренного информирования об аварии или дорожных работах.

Ранее утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити».