01 декабря 2023, 10:22

Собянин рассказал о проектах ЦОДД в Москве, улучшивших транспортную ситуацию на МКАД

Сайт мэра и правительства Москвы
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Транспортную ситуацию на МКАД постоянно улучшают. Так, за безопасностью на дорогах уже следят 770 камер, а дополнительные полосы помогают выстроить удобные маршруты. Благодаря модернизации, пропускная способность на некоторых участках увеличилась на 15%, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Проекты ЦОДД по переразметке на МКАД улучшили условия движения. На нескольких участках дороги пропускная способность увеличилась почти на 15%. Въезд на магистраль стал безопаснее, а выезд - быстрее», - подчеркнул он.

Кроме этого, дополнительный ряд появился на восьми участках и на двух съездах с магистрали, а также - 19 полос разгона и торможения для заезда на МКАД.

Еще на 70-м километре установили звуковое уличное оповещение ДТП и восемь табло экстренного информирования об аварии или дорожных работах.

Ранее утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити».

Дороги Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 10:41
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
РИА «Новости»
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В трех московских аэропортах задержали и отменили свыше 30 рейсов. Информация об этом появилась на ресурсе «Яндекс Расписания».

По данным сервиса, в Шереметьево семь рейсов задержали, отменили один.

В Домодедово вылет одного рейса не состоится, с задержкой вылетят семь.

Во Внуково перенесли вылет семи рейсов, а шесть отменили.

Информации об изменениях в аэропорте Жуковский не поступало.

Накануне стало известно о том, что в аэропорту Домодедово пресекли контрабанду Cartier на 5,5 миллиона рублей. Часы и ювелирные изделия пытался провезти из Эмиратов 40-летний россиянин.

А другая пассажирка устроила вечеринку на борту рейса компании «Победа» Анталья - Москва. Она бросалась на людей и занялась сексом с незнакомцем. Во Внуково пассажирку задержали полицейские, которым она также успела нахамить.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023
01 декабря 2023, 08:30
Посадка самолета в Южно-Сахалинске прошла штатно — «Аэрофлот»
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Самолет из Москвы благополучно приземлился в Южно-Сахалинске после срабатывания индикатора снижения давления в шасси. Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» заявила, что экипаж действовал по инструкции и оповестил наземные службы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Посадка воздушного судна, выполнявшего рейс SU1744 Москва - Южно-Сахалинск, в аэропорту назначения была выполнена в штатном режиме. Сработала индикация о падении давления на одном из шести колес стойки шасси», - сказал представитель компании.

Приземление, по информации «Аэрофлота», выполнили с соблюдением необходимых норм безопасности. Члены экипажа действовали по правилам - выполнили все необходимые процедуры и сообщили наземным службам о произошедшем.

Воздушное судно Boing-737 прилетело в Южно-Сахалинск в 9:34 (1:34 по московскому времени).

МЧС Сахалина сообщило, что самолет совершил аварийную посадку.

Авиация Аэрофлот Самолеты
30 ноября 2023, 20:32
«АвтоВАЗ» уточнил дату начала серийного производства новинки Lada Iskra
РИА «Новости»
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«АвтоВАЗ» запустит в серийное производство новую модель Lada Iskra на заводе в Тольятти в начале 2025 года. Сроки старта в рамках мероприятия на выставке «Россия» уточнил президент компании Максим Соколов, его процитировало РИА «Новости».

Изначально запуск в производство новой модели компания планировала на конец 2024 года. Соколов представил на выставке Lada Iskra.

«Старт ее производства запланирован на самое начало 2025 года, и это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе», - сообщил глава «АвтоВАЗа».

Предприятие владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.

Во втором квартале 2024 года «АвтоВАЗ» планирует начать серийное производство электромобилей e-Largus на заводе в Ижевске. В первой половине 2024 года на конвейере Ижевского завода перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.

Машины АвтоВАЗ Выставка-форум «Россия»
30 ноября 2023, 11:28
Тематические «Тройки» выпустили в Москве к 75-летию Госфильмофонда
Дептранс Москвы
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В Москве 75-летию Госфильмофонда выпустили тематические карты «Тройки». На них изобразили кадры из фильма «Человек с киноаппаратом» коллекции Главного киноархива. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Приобрести новую тематическую «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Дептранс Москвы регулярно выпускает к различным знаменательным датам тематические проездные. Например, ко Дню рождения Деда Мороза в городе появились «Тройки» с изображением столичной резиденции главного волшебника. Еще одним дизайном стала экспозиция «Куплю гараж».

Карты «Тройка» помогают не только в быстрой оплате общественного транспорта, но и имеют преимущество при пересадках с наземки на подземку. Так, в течение 90 минут зайти в метро или на МЦК можно бесплатно.

Фильмы Москва 2023 Дептранс Москвы

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