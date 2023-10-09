Собянин рассказал о популярности МЦД среди москвичей

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Собянин также сообщил, что внутри столицы в среднем ежедневно стали совершать 180 тысяч поездок по МЦД-1 и МЦД-2, а количество поездок по МЦД-3 и МЦД-4 достигло 40 и 50 тысяч соответственно.

Ранее стало известно о том, что расписание электричек на МЦД-2 и Курском направлении изменится с 8 по 10 октября. В это время специалисты проведут стрелочные переводы на станции Люблино.

По его словам, такие высокие показатели стали возможны благодаря строительству новых комфортных городских вокзалов, позволивших горожанам создавать сложные маршруты. Такими вокзалами стали станции Марьина Роща, Тестовская, Кутузовская.

Сеть наземного метро объединили четыре линии, проходящие через центр столицы. МЦД-1 соединил Одинцово и Лобню, МЦД-2 связал Нахабино и Подольск, МЦД-3 - Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 прошел от Апрелевки до микрорайона Железнодорожный в Балашихе.

Мэр столицы отметил, что горожане высоко оценили инфраструктуру МЦД.