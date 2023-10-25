Собянин рассказал о новой станции на синей ветке московского метро

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По его словам, точный проект станции еще предстоит разработать, однако основное направление понятно уже сегодня. Местоположение «Гольяново» - площадка в центре района на Уссурийской улице.

«В результате большинство жителей северных и восточных кварталов Гольяново смогут дойти до метро за 10-15 минут неспешной прогулки. Или проехать пару остановок на автобусе», - подчеркнул градоначальник.

Тем не менее горожанам, проживающим вдоль Щелковского шоссе, будет привычнее и комфортнее использовать «Щелковскую» или «Черкизовскую».

На данный момент предполагают, что «Гольяново» станет станцией мелкого заложения, поэтому возведут ее открытым способом в котловане глубиной приблизительно 17 метров.

Станция будет классической для столичного метро - с островной платформой, четырьмя выходами и с подземными переходами на обе стороны улицы. Неподалеку от выходов организуют лифты для маломобильных жителей столицы и родителей с колясками.

За новой станцией сделают оборотные тупики. Длина нового участка Арбатско-Покровской линии составит 2,6 километров.

Ранее стало известно, что станцию «Митьково» МЦД-3 достроят в 2024 году.