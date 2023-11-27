27 ноября 2023, 10:47

Собянин рассказал о необычных станциях московского метро

Сайт мэра и правительства Москвы
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Недавно построенные новые станции московского метро возвели с использованием уникальных конструкций. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, для Москвы характерен холмистый рельеф, что представляет сложность для разработчиков подземных магистралей, вынужденных адаптироваться к городскому ландшафту.

«Нестандартный формат проекта бывает необходим из-за расположения близлежащей инфраструктуры или для организации удобных пересадок», - отметил мэр.

Среди самых оригинальных сооружений глава города отметил станцию «Мичуринский проспект» на Солнцевской линии. Она знаменита тем, что стала первым полуподземным узлом столичного метро. Еще одна полуподземная станция этой ветки - «Пыхтино» - открылась недавно.

Станция «Ольховая» Сокольнической линии примечательна тем, что ее пространство разделила автомобильная дорога. Такая концепция считается новацией для российской транспортной архитектуры.

«Нижегородская» - кросс-платформенная станция, обслуживающая одновременно пассажиров Некрасовской и Большой кольцевой линии. Она стала первой в России пятипролетной станцией с четырьмя железнодорожными путями в одном помещении.

Ранее станцию «Электрозаводская» соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ в Москве.

Метро Сергей Собянин Москва 2023
27 ноября 2023, 11:48
Полтора миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры в Москве с начала осени
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала осени пассажиры московского наземного транспорта совершили 1,5 миллиона бесплатных пересадок по карте «Тройка». Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Возможность совершать бесплатные пересадки делает поездки в городском транспорте доступнее. Это помогает пассажирам экономить на оплате проезда с помощью карты „Тройка“», - отметил он.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо привязать проездной к личному кабинету в приложениях «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут.

Систему городского транспорта постоянно модернизируют: обновляют автобусные парки и остановочные павильоны. Например, более 5,5 тысячи пунктов ожидания оборудовали плакатами с QR-кодами.

Они позволят определить реальное время прихода общественного транспорта.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
27 ноября 2023, 11:11
Взлет цен на такси зафиксировали утром в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Минувшей ночью на Москву обрушился снегопад, ставший причиной транспортного коллапса. Цены на такси в столице за короткие поездки взлетели до максимума. Водители в разговоре с «РЕН-ТВ» объяснили такой феномен.

«В такую погоду 60% таксистов не выезжает. <…> Пассажиров очень много, такси очень мало, много аварий», - рассказал один из них.

В связи с этим для горожан создается высокий спрос, в период действия которого цены повышаются максимально. Например, утром от станции метро «Добрынинская» до «Шаболовской» можно было доехать за более чем 900 рублей. На данный момент цены снизились и приблизились к стандартным. Такая поездка сейчас составит не более 300 рублей.

Кроме этого, время в пути сократилось с 16 до восьми минут. Однако пробки в Москве утром достигли отметки в семь баллов. После обеда, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» , движение будет затруднено на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.

Такси Москва 2023 Погода в Москве
27 ноября 2023, 10:01
Общественный транспорт в Крыму из-за шторма начал работать в режиме выходного дня
РИА «Новости»
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Общественный транспорт в Крыму начал работать 27 ноября в режиме выходного дня. Такое решение власти приняли из-за непогоды. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах работает в режиме выходного дня. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», - отметил он.

Советник главы Крыма Олег Крючков также обратился к жителям региона с просьбой не выезжать из дома. Он предупредил, что на дорогах работают аварийные бригады, которые устраняют последствия непогоды.

«Просим жителей Крыма не выезжать сегодня на улицы и дороги на личном транспорте», - указал Крючков.

Шторм на юге России привел к отключениям света на территории Крыма, ветер срывал крыши со зданий, самолеты не могли приземлиться в аэропортах. Синоптики предположили, что «шторм века» начнет стихать 28 ноября, по их прогнозам, ветер уменьшится до 20 метров в секунду.

Крым Погода
26 ноября 2023, 13:02
Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений в Москве
РИА «Новости»
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Гражданские самолеты утром в воскресенье, 27 ноября, не уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В настоящее время столичные воздушные гавани работают в прежнем штатном режиме. Ранним утром воскресенья временно закрывались Домодедово и Внуково. Случаев с уходом самолетов на дополнительные аэродромы из-за этой ситуации не было», - заявили в ведомстве.

Утром 26 ноября ограничения на вылет и прием самолетов вводили аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. После 10:00 пресс-службы аэропортов объявили о возвращении к привычному режиму работы.

В трех столичных аэропортах задержали отправку почти 30 рейсов , а еще три вылета отменили. До этого пресс-служба Минобороны объявила, что силы ПВО сбили над Московской, Калужской, Тульской и Брянской областями 11 украинских беспилотников.

Беспилотники Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Внуково

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