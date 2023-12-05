Собянин рассказал о необычных поездах московского метро

По его словам, в рамках программы обновления подвижного состава с 2010 года в Москве стали активно внедрять современные вагоны. Сейчас их более четырех тысяч, примерно 73% рабочего парка. В 2024–2025 годах город закупит еще более пятисот.

Однако в столичном метро можно увидеть и необычные поезда, такие как «Красная стрела», «Синергия-1» и «Синергия-2», «Точка шесть», «Баклажан» и другие.

Так, ретропоезд «Сокольники» - копия поездов 1930-х годов. Его создали в 2010 году ко дню 75-летия московского метро. А поезд «Акварель» на Арбатско-Покровской линии, принадлежащий к серии вагонов «Русич», отличается необычным дизайном. В некоторых вагонах с одной стороны нет окон и сидений, на их месте располагаются произведения искусства, что превращает поездку в своего рода движущуюся галерею.

Кроме того, за 10 лет в московском метро провели свыше 50 культурных мероприятий. Например, в этом году на «Арбатской» зрители увидели номера шоу-балета «Тодес».