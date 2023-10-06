Собянин рассказал о дизайне будущей станции метро «Лебедянская» в Москве
В Москве продолжают строительство Бирюлевской линии метро. Так, дизайн станции «Лебедянская» посвятят российской промышленности. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист. Он расположится в центре станции с двумя береговыми платформами», - подчеркнул он.
Главным фактором к выбору оформления стало расположение станции. Она находится рядом с Липецкой улицей, которая знаменует собой самый крупный в России центр развития черной металлургии.
Собянин напомнил, что протяженность Бирюлевской линии составит свыше 22 километров. Она включит в себя 10 станций и улучшит транспортную доступность восьми районов юга столицы.
Ранее новое электродепо «Бирюлевское» в Москве начали подключать к электросетям. Это позволит обслуживать поезда на БКЛ и радиальных линиях метро без проблем с электроснабжением.