Собянин рассказал о благоустройстве около станций метро в Москве

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По его словам, за год уже завершили обустройство либо продолжают работы вокруг девяти станций: «Свиблово» и «Медведково», «Планерная», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», а также около «Нижегородской».

«Везде убираем под землю провода и прокладываем дополнительные ливневки, обновляем тротуары и дороги, разбиваем газон, устанавливаем новые фонари и остановки, размещаем лавочки», - поделился глава города успехами по благоустройству.

Собянин добавил, что по возможности около некоторых станций метро появятся и другие городские объекты: спортплощадки, столы для пинг-понга, детские площадки, а также зоны для прогулок с домашними животными, у станций «Физтех» и «Пыхтино» разместятся скейт-парки. Кроме того, работы по благоустройству уже закончились вокруг «Аэропорта Внуково» и «Яхромской».

Ранее генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил размещать в метро фандоматы. По его словам, устройства для приема пластиковых бутылок за деньги можно устанавливать в местах с большой проходимостью.

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