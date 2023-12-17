Собянин раскрыл число совершенных с первого запуска поездок на МЦД-3

Он рассказал, что пассажиры с момента запуска МЦД-3 совершили более 40 миллионов поездок. Собянин напомнил, что диаметр соединил Зеленоград и город Раменское. Сейчас на линии находятся 38 станций, но в будущем к ним прибавятся еще три.

«У жителей столицы и Московской области появились новые прямые маршруты - время на дорогу сократилось», - указал мэр столицы.

Градоначальник добавил, что в Москве появились бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры, а стоимость проезда для некоторых пассажиров снизилась до трех с половиной раза.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что жители столицы активировали карты «Тройка» за осень более миллиона раз. Он отметил, что популярность этой функции выросла почти на треть.