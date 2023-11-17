17 ноября 2023, 10:45

Собянин проверил готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве продолжают строительство станции «Тютчевская» будущей Троицкой линии метрополитена. Мэр столицы Сергей Собянин оценил степень ее готовности в более чем 75%.

«Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора. Сейчас идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма», - подчеркнул он.

«Тютчевская» будет восьмой по счету на новой изумрудной ветке. При выходе из нее можно попасть на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, а также к остановкам городского и пригородного транспорта.

Станция получила название в честь поэта Федора Тютчева, его отец владел местной усадьбой.

Ранее завершили планировку участка Троицкой линии метро от станции «Кедровая» до станции «Троицк».

Метро Сергей Собянин Москва 2023
16 ноября 2023, 21:21
Погода не помешала работе аэропорта Домодедово — СМИ
РИА «Новости»
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Сегодня в столице идет мокрый снег, но, несмотря на непогоду, аэропорт Домодедово не отменил и не задержал ни одного рейса. Об этом сообщило АГН «Москва».

«Аэропорт Домодедово сообщил, что отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет, работает в штатном режиме», - уточнили журналисты.

По данным Гидрометцентра России , сегодня в столице пройдет мокрый снег, а температура воздуха составит ноль градусов. Это повлечет за собой плохую видимость, а ночью - образование гололедицы.

Аэропорт Домодедово Москва 2023 Погода в Москве
16 ноября 2023, 12:44
Пассажиры прогулочного и речного флота Москвы совершили свыше 2 млн поездок
Сайт мэра и правительства Москвы
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В текущем сезоне летней навигации на круизном и прогулочном флоте по Москве-реке совершили 2,2 миллиона поездок, что превысило прошлогодний показатель на 22%. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, уникальных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Северный речной вокзал открылся в столице три года назад, а Южный - в конце апреля этого года. За летний сезон их посетили почти 2,4 миллиона человек. Пассажиры смогли отправиться в круизы в 30 крупных городов и туристических центров России. Также посетители могли принять участие в разнообразных мероприятиях.

Навигационный сезон завершится в столице 16 ноября, однако речные вокзалы продолжат работу.

«Часть прогулочного флота будет ходить и зимой. Круглогодично работают и наши маршруты речного электротранспорта», - отметил Собянин.

Тем временем на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого жители города выберут программу мероприятий Северного речного вокзала на следующий год.

Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы
15 ноября 2023, 20:19
Россия не обойдется без сверхзвуковой гражданской авиации — Минтранс
pxhere.com
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Россия с ее огромными территориями не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Его слова привело РИА «Новости».

Глава ведомства подчеркнул, что Россия уже имеет опыт таких разработок. В стране есть все необходимое для создания нового сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

«Да, эта машина опередила свое время», - добавил Савельев.

Ту-144 представляет собой сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро Андрея Туполева в 1960-е годы.

В октябре президент России Владимир Путин и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Речь шла о внедряемом ПД-14 и проектируемом ПД-35.

В апреле в стране стартовало создание первого полностью электрического двигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри».

Минтранс РФ Самолеты
15 ноября 2023, 17:35
Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах метро Москвы
РИА «Новости»
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За первые 10 месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Основное внимание уделяли контролю буровзрывных работ при прокладке тоннелей глубокого заложения. Также инспекторы проверяли состояние наземных зданий и сооружений вблизи строительной площадки.

Комитет будет координировать продление Сокольнической линии до станции «Потапово» и строительство Троицкой линии от ЗИЛ до «Коммунарки». Он проконтролирует возведение дополнительных вестибюлей и переходов на станциях «Авиамоторная», «Электрозаводская», «Текстильщики» и «Каховская» БКЛ, а также электродепо «Аминьевская».

За указанные 10 месяцев инспекторы управления по контролю и надзору за объектами московского метрополитена выявили 2171 нарушение. Подрядчики получили штрафы на сумму более 47,8 миллиона рублей.

Тем временем в столице практически завершили тестирование новой опции карты «Тройка». Благодаря нововведению пассажиры смогут активировать карты через турникеты московского метро.

Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев

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