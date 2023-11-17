Собянин проверил готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро
В Москве продолжают строительство станции «Тютчевская» будущей Троицкой линии метрополитена. Мэр столицы Сергей Собянин оценил степень ее готовности в более чем 75%.
«Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора. Сейчас идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма», - подчеркнул он.
«Тютчевская» будет восьмой по счету на новой изумрудной ветке. При выходе из нее можно попасть на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, а также к остановкам городского и пригородного транспорта.
Станция получила название в честь поэта Федора Тютчева, его отец владел местной усадьбой.
Ранее завершили планировку участка Троицкой линии метро от станции «Кедровая» до станции «Троицк».