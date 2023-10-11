Собянин пообещал помощь пострадавшим в столкновении поездов в московском метро

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На станции Московского метрополитена «Печатники» на низких скоростях столкнулись два поезда. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал в своем Telegram-канале , что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Как отметил глава города, на Люблинско-Дмитровской линии перегоняемый в депо поезд наехал на состав, стоящий на станции. Серьезных травм никто не получил, однако пострадал машинист поезда. На месте работают экстренные специальные службы и медицинские работники.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка», - подчеркнул Собянин.

Кроме того, в Москве запустят дополнительные автобусы по маршруту от станции метро «Дубровка» до «Люблино».