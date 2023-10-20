Собянин подвел промежуточные итоги реконструкции развязок на МКАД

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«Одна из оставшихся - развязка МКАД с улицей Верхние Поля. Ее реконструкцию мы начали весной 2021 года. С тех пор открыли путепровод над МКАД с шестью полосами движения и ввели две эстакады-съезда на внутреннюю сторону МКАД», - поделился подробности глава.

Собянин добавил, что в процессе находится строительство двух путепроводов через пути грузовой ветки МЖД и трех эстакад-съезда с внешней и внутренней сторон МКАД. Кроме этого, осталось возвести наземные и подземные переходы, а также обновить прилегающую дорогу.

Всего в рамках проекта построят 15,6 километра дорог, включая восемь искусственных сооружений.

«Развязку МКАД с улицей Верхние Поля планируем запустить на три месяца раньше установленного срока - в марте. Она обеспечит хорошую транспортную доступность трех районов Москвы и двух городов Подмосковья», - добавил Собянин.

Мэр также отметил, что после завершения всех работ пропускная способность развязки вырастет примерно на 30%.

Ранее Собянин оценил готовность Южной рокады в 85%.