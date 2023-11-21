21 ноября 2023, 10:16

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Сайт мэра и правительства Москвы
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С появлением МЦД-3 и МЦД-4 в этом году для москвичей заработали 74 новые станции, прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК и другие диаметры. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

За четыре года работы Московских центральных диаметров (МЦД) уроженцы столицы совершили свыше 725 миллионов поездок. Первые две линии наземного метро запустили в ноябре 2019-го, а в этом году начали работать МЦД-3 и МЦД-4.

«С их запуском у горожан появились еще 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и другие диаметры. Серьезно разгрузились соседние линии метро, а территории у станций МЦД стали привлекательнее для жизни и бизнеса», - подчеркнул Собянин.

Кроме того, в городе завершили объединение железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК). В данный момент возводят новые городские вокзалы МЦД - Митьково и Петровско-Разумовская. Также в столице обновляют станции Беговая, Рижская, Малино, а также Курский вокзал.

До конца 2024-го планируют полностью обновить подвижной состав третьего диаметра, а к концу 2025-го - и четвертого.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, что изменилось с открытием нового сквозного маршрута МЦД-3.

Метро Сергей Собянин Москва 2023
21 ноября 2023, 03:34
Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе
РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей в России за езду на летней резине с 1 декабря. Об этом адвокат Татевик Чугурян рассказала в беседе с Lenta.ru.

Такую меру предусмотрели в постановлении правительства, которое начнет действовать с 1 декабря. Согласно постановлению, водителям запрещено ездить на летних шинах в зимний сезон и на зимних - в летний. Штраф за нарушение закона составит 500 рублей.

Чугурян отметила, что в прошлой редакции этого документа неисправностью колес и шин считались износ, неправильный размер шин и так далее. С 1 же декабря езда на неправильной резине приравнивается к управлению неисправным автомобилем, заключила адвокат.

Правительство России ранее поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов при условии пересмотра штрафов и полномочий полиции. Сенатор предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за езду на электросамокатах в пьяном виде.

Штрафы Россия Машины
20 ноября 2023, 20:11
Регионы России получат почти шесть тысяч новых автобусов и трамваев до конца года
РИА «Новости»
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Обновление парка общественного транспорта стало одним из приоритетных в развитии транспортной отрасли России, регионы до конца текущего года получат порядка 5,5 тысячи новых трамваев и автобусов. Об этом на торжественной церемонии передачи общественного транспорта в формате видеоконференции заявил президент страны Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«В транспортной сфере ритмичное, ежегодное обновление техники является одним из ключевых приоритетов», - сказал он.

Путин отметил, что для помощи субъектам задействовали специальные казначейские кредиты, на которые выделили около 50 миллиардов рублей. Кроме того, правительство субсидировало проекты по развитию электрического транспорта, привлекло средства Фонда национального благосостояния и использовало программы льготного лизинга.

«До конца 2023 года в рамках этих механизмов выделят около 5,5 тысяч трамваев, электробусов и автобусов», - добавил глава государства.

Ранее российский лидер дал символический старт передаче общественного транспорта в регионы страны.

Россия Владимир Путин
20 ноября 2023, 18:56
Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта
РИА «Новости»
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Необходимо повышать скорость и комфорт общественного транспорта, поскольку его популярность в России растет. На это указал президент Владимир Путин на мероприятии в честь передачи крупной партии общественного транспорта некоторым регионам.

Россия Владимир Путин
20 ноября 2023, 18:44
Путин поставил задачу по наращиванию возможностей транспортного комплекса России
РИА «Новости»
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Четкая и надежная работа транспортного комплекса играет огромную роль для качества жизни россиян и укрепления экономики страны в целом, заявил президент Владимир Путин. Учитывая это, по словам главы государства, важно прилагать усилия для дальнейшего развития этой сферы.

Президент напомнил, что транспортный комплекс оказывает влияние и на рост промышленности, туризма, торгового оборота. Все это в конечном итоге помогает укреплять экономический потенциал России.

«Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», - подчеркнул Путин, выступая по видеосвязи на мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта.

Россия Владимир Путин

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