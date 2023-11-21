Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

За четыре года работы Московских центральных диаметров (МЦД) уроженцы столицы совершили свыше 725 миллионов поездок. Первые две линии наземного метро запустили в ноябре 2019-го, а в этом году начали работать МЦД-3 и МЦД-4.

«С их запуском у горожан появились еще 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и другие диаметры. Серьезно разгрузились соседние линии метро, а территории у станций МЦД стали привлекательнее для жизни и бизнеса», - подчеркнул Собянин.

Кроме того, в городе завершили объединение железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК). В данный момент возводят новые городские вокзалы МЦД - Митьково и Петровско-Разумовская. Также в столице обновляют станции Беговая, Рижская, Малино, а также Курский вокзал.

До конца 2024-го планируют полностью обновить подвижной состав третьего диаметра, а к концу 2025-го - и четвертого.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, что изменилось с открытием нового сквозного маршрута МЦД-3.