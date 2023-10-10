Собянин открыл транспортную развязку на юго-востоке Москвы

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Строительство развязки началось в декабре 2020 года и завершилось на месяц раньше запланированного срока. На данном участке построили и реконструировали четыре километра дорог, включая пять транспортных сооружений протяженностью более 2,7 километра.

«Сдаем сегодня сложный и важный объект - развязку на Московском скоростном диаметре, которая соединяет несколько важных улиц: Люблинская, Краснодарская, Ставропольская. Таким образом улучшается транспортная доступность четырех районов Юго-Восточного округа», - отметил мэр.

Также прошла реконструкция прилегающей улично-дорожной сети на более чем 1,3 километра дорог улиц Шоссейная, Курская, Кубанская, Краснодарская и Ставропольская, а также участка Проектируемого проезда № 1797 от улицы Краснодарская до Ставропольской.

Для снижения уровня шума в близлежащих жилых кварталах, включая микрорайон Б в Люблино, вдоль дублера улицы Люблинская установили защитные экраны протяженностью два километра.

При благоустройстве прилегающей территории создали 9,5 гектара газонов, посадили около 3,4 тысячи деревьев и кустарников, а также переустроили 78 километров инженерных коммуникаций.

Время в пути на участках на улице Люблинская утром в час пик сократится до 18% от улицы Ставропольская до Волгоградского проспекта, до 15% - от Волгоградского проспекта до улицы Краснодарская и до 10% - на участке Волгоградского проспекта от Волжского бульвара до МСД.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал о строительстве нового участка МСД.