Собянин открыл электродепо «Аминьевское» в Москве

Цены на китайские автомобили в России вряд ли в ближайшее время будут падать. Да и в целом стоимость машин после начала производства отечественных автокомпонентов не опустится. Наоборот — если выпуск деталей будет рассчитан на российского потребителя, больших объемов продаж не будет, и ценник установится достаточно высокий. Об этом рассказал «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Далее - его прямая речь.

Политика и СВО влияют на авторынок В нашей стране сейчас цены на автомобили очень круто привязаны к политической ситуации. Пока что на первом этапе в 2022 и 2023 годах Минпромторг в соавторстве с китайцами сделали все, что могли: организовали завоз машинокомплектов и какое-никакое производство для восполнения очень изнашиваемых сегментов - такси, каршеринг.

И плюс китайский автомобиль пошел в народ. Но как дальше будет развиваться ситуация - будет очень сильно зависеть от того, как будет складываться политика и все, что связно со спецоперацией. Я не шучу совсем. Потому что совершенно очевидно, что многие иностранные компании уже осознали, что они потеряли довольно большой и мощный рынок. И если ситуация каким-то образом устаканится, то они будут предпринимать попытки по возвращению на наш рынок.

В целом все привязано к валютной комбинации, к спросу и предложению. Я не думаю, что сейчас что-то будет расти. Мне кажется, если и будут какие-то росты по ценам, то они вызваны исключительно инфляционными играми, а не изменениями, касающимися конкретных марок моделей.

Отечественные автокомпоненты не снизят цены на машины У нас правительство анонсировало, что на территории России собираются организовать производство большого количества автокомпонентов. И вот на этом фоне огромное количество экспертов начали кричать о том, что как только автокомпоненты в стране начнут выпускать, ситуация сразу же станет стабильнее. И у нас начнут падать цены на автомобили. То есть начнется процесс локализации китайских производств на нашей территории. Так вот - не думаю я, что цена будет падать на китайский автомобиль, который начнет у нас локализоваться за счет производства автокомпонентов.

Мы когда-то давно в начале всего этого экономического взрыва говорили о том, что цена на автокомпоненты очень привязана к массовости их производства. И вот эта всемирная интеграция, когда в одной стране делают сальники, в другой делают шаровые, а в третьей - сцепление, дает в том числе и гигантские объемы производства по тем или иным направлениям. Если мы будем делать [компоненты] внутри страны и только для себя, больших объемов не получим. А цена, соответственно, будет достаточно высокой. Поэтому падения стоимости автомобилей за счет производства автокомпонентов ожидать, мне кажется, не следует.

Во всем остальном, если бы я знал, как будет более существенно меняться цена на автомобильном рынке в предстоящем году, я думаю, сколотил бы себе немалый капитал.