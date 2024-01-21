Снегопад задержал 10 поездов и электричек в Татарстане

В ведомстве заявили, что в Татарстане задержались 10 поездов. Проводники сохранили в вагонах комфортный температурный режим. В составах, которые отстали от графика на четыре часа и более, пассажирам предоставили дополнительное питание.

В пресс-службе подчеркнули, что прокуратуры Нижегородской и Кировской областей, а также Удмуртии следят за ситуацией. Работники Горьковской магистрали начали работу по очистке от снега рельсов, проводов и других частей железнодорожной инфраструктуры.

В первой половине января Уральская транспортная прокуратура начала проверку задержки и отсутствия отопления в поезде Челябинск - Екатеринбург. Пассажиры заявили, что из-за неисправной системы отопления температура в вагонах опустилась до -2 градусов. Кроме того, отправление поезда задержали на 40 минут, что привело к увеличению времени поездки в холодных вагонах.