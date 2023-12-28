Следком заинтересовался 17-часовой пробкой на трассе Екатеринбург — Пермь
Затор на трассе Екатеринбург — Пермь длился больше 17 часов. Причиной пробки могло стать ненадлежащее состояние дорог. Председатель Следственного комитета России поручил разобраться в ситуации и представить доклад, сообщила пресс-служба главного управления.
Затор на трассе Екатеринбург - Пермь длился больше 17 часов. Причиной пробки могло стать ненадлежащее состояние дорог. Председатель Следственного комитета России поручил разобраться в ситуации и представить доклад, сообщила пресс-служба главного управления.
«Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам в Свердловской области», - объявил Следком.
Информация о том, что машины простояли в пробке больше 17 часов, появилась в СМИ. Затор могло спровоцировать ненадлежащее состояние дорог. Следственные органы начали проверку. Исполняющий обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Александру Бастрыкину о ее результатах.
На Урале выпало рекордное количество осадков. Участки федеральной дороги Екатеринбург - Пермь в Ревдинском и Ачитском районах занесло снегом, сообщала ГИБДД Свердловской области. В Первоуральском районе на отрезке трассы с 285-го по 342-й километр 27 декабря временно ограничивали движение всех видов транспорта.