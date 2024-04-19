Скорость движения на трассе М-11 «Нева» ограничили из-за снегопада

«В связи с погодными условиями разрешенная скорость на М-11 „Нева“ снижена до 70 километров в час в Ленинградской и Новгородской областях. Будьте внимательны!» - объявила пресс-служба.

В обычные дни действовало ограничение до 120 километров в час. «Автодор» сообщил, что на дороги вышла снегоуборочная техника, и призвал в ближайшие выходные не выезжать на летних шинах. Пресс-служба предупредила, что снегопад может затянуться до вечера 20 апреля.