Систему бронирования авиабилетов Leonardo восстановили после сбоя

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Разработчик системы - Ростех - заявил, что причиной сбоя стала массированная DDOS-атака из-за рубежа. Для ее отражения привлекли ведущих специалистов. После восстановления работы системы в госкорпорации заявили, что атаку успешно отбили.

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Сбой в работе системы бронирования произошел утром в четверг, 28 сентября. Это сделало невозможным техническую регистрацию пассажиров и привело к массовой задержке рейсов, как «Аэрофлота», так и его дочерней компании «Победа». Оформление посадочных талонов в аэропортах перевели в ручной режим.

Пассажиров попросили приезжать в аэропорты заранее из-за продолжительности регистрации.