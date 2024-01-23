Сильный ветер вынудил развернуть 22 самолета на пути в Пулково

«Ночью 22 самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург , ушли на запасные аэродромы, все они вернулись в Пулково», - сообщила пресс-служба.

Несмотря на непогоду, аэропорт продолжал обслуживать авиакомпании и пассажиров, приостановку работы опровергли. В пресс-службе объяснили, что решение о вылете или посадке принимали экипажи, а не воздушная гавань. Они учитывали не только метеоусловия, но и технические особенности самолетов.

Взлетно-посадочные полосы аэропорта поддерживали в нормативном состоянии, работала снегоуборочная техника. В Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании, так как по прогнозу штормовой ветер сохранится до 13 часов.

В середине января в Санкт-Петербурге после столкновения с птицей приземлился самолет авиакомпании «Ямал». Она врезалась в верхнюю часть фюзеляжа. Посадка прошла благополучно.