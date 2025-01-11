Сильный туман не повлиял на работу столичных аэропортов

«Работаем штатно», - ответил собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропортов, в общей сложности было задержано 12 рейсов. Большинство из них - менее чем на два часа.

Для аэропортов задержки до двух часов являются обычным делом. При подсчете статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов Росавиация не учитывает задержки менее двух часов.

Кроме того, московские аэропорты являются всепогодными, поэтому изменения в расписании обычно незначительны. Задержки одновременно до 40 рейсов во всех аэропортах являются традиционными и обычно носят технический характер, вызванный различными причинами, не связанными с погодой.

Утром 11 января аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно перестали принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Спустя 45 минут запрет сняли. Во время действия ограничений два самолета, которые должны были отправиться в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.