11 января 2025, 09:36

Сильный туман не повлиял на работу столичных аэропортов

Unsplash
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Сильный туман в некоторых районах Москвы и Подмосковья не повлиял на работу столичных аэропортов. Об этом ТАСС рассказали в справочных службах воздушных гаваней мегаполиса.

«Работаем штатно», - ответил собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропортов, в общей сложности было задержано 12 рейсов. Большинство из них - менее чем на два часа.

Для аэропортов задержки до двух часов являются обычным делом. При подсчете статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов Росавиация не учитывает задержки менее двух часов.

Кроме того, московские аэропорты являются всепогодными, поэтому изменения в расписании обычно незначительны. Задержки одновременно до 40 рейсов во всех аэропортах являются традиционными и обычно носят технический характер, вызванный различными причинами, не связанными с погодой.

Утром 11 января аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно перестали принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Спустя 45 минут запрет сняли. Во время действия ограничений два самолета, которые должны были отправиться в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

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11 января 2025, 09:41
Паром «Антей» начнет совершать рейсы из Петербурга в Калининград
Unsplash
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Паром «Антей» начнет с 15 января переправлять пассажиров из Питера в Калининград. Об этом сообщил Telegram-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».

Паром «Антей» начнет с 15 января переправлять пассажиров из Питера в Калининград. Об этом сообщил Telegram-канал «Паромное сообщение Балтийск - Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».

Корабль будет отправляться с порта «Морской Фасад». Стоимость билета составит от 6 820 рублей, а проезд с легковым автомобилем обойдется почти 75 000 рублей. Всего паром вмещает 150 пассажиров.

«На линии Санкт-Петербург (терминал Морской Фасад) - Калининград (терминал в Пионерском) с 15.01 начинает работу грузопассажирский паром „Антей“, - отметил канал.

Приобрести билеты можно на портале грузового агента ТБК через систему электронного бронирования.

Ранее на маршруты «Мострансавто» в Пушкино вывели пять новых автобусов. Они могут перевозить порядка 100 пассажиров, а число посадочных мест в них увеличили с 32 до 41. Новые автобусы также появились в Лобне. Их вывели на маршрут № 24к и № 33к.

Санкт-Петербург Корабли Калининград
10 января 2025, 09:15
К 2030 году в Москве построят еще 32 станции метро
РИА «Новости»
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В Москве к 2030 году планируют построить еще 32 станции метро. Об этом заявил в личном блоге мэр города Сергей Собянин.

«Согласно нашей стратегии развития, к 2030 году в Москве планируем построить порядка 40 новых станций метро», - отметил градоначальник и уточнил, что восемь из них начали работать в 2024 году.

В этом году откроют участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Новаторская», на котором будут четыре остановки: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию, а также «Вавиловская».

Проектировать в 2025 году будут Бирюлевскую ветку. Еще шесть станций течение пяти лет обретет 16 линия метрополитена.

Мэр уточнил, что продолжится строительство Рублево-Архангельской линии метро, первые станции которой начнут работать уже в следующем году.

«И начнем сооружать станцию „Гольяново“ - новой конечной станции на восточном участке Арбатско-Покровской линии», - добавил Собянин и уточнил, что ее планируют открыть для пассажиров в 2028 году.

В Москве также планируют развивать наземное метро. Кроме того, власти намерены улучшить доступность городских вокзалов.

Администрация городского округа Люберцы ранее сообщила о намерении построить путепровод над станцией «Люберцы-1». Сейчас там функционирует тоннель, где из-за ограничения по высоте постоянно застревают грузовики.

Метро Сергей Собянин Москва
05 января 2025, 19:21
Грузовикам закрыли проезд через пункт «Верхний Ларс» из-за непогоды
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Международный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии временно прекратил пропуск большегрузных машин из-за обрушившейся непогоды на соседнюю республику. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В ведомстве пояснили, что решение приняли с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, которая признала, что не может обеспечить безопасность проезда въехавших в страну фур и грузовиков.

Ограничение вступило в силу в воскресенье, 5 января, в 17:55 и продлится до особого распоряжения, которое появится после нормализации погодных условий. Направляющихся в сторону Грузии водителей призвали учитывать эту информацию при составлении маршрута.

В последний раз пункт пропуска «Верхний Ларс» закрывал дорогу для едущих из России большегрузов 28 декабря 2024 года. Тогда причиной также стало ухудшение погодных условий. При этом ограничение не распространяли на легковые машины.

Грузия Таможня Грузовики Россия
05 января 2025, 19:15
Более 20 рейсов задержали в аэропорту Пулково
РИА «Новости»
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Из петербургского аэропорта Пулково не смогли вылететь в назначенное время 22 самолета. Многим пассажирам пришлось ждать посадки несколько часов, следует из информации на сайте воздушной гавани.

Большая часть задержанных рейсов ожидает вылета в Калининград, где сейчас бушует снежная буря. Также сдвинулось время отправления в Москву, Нальчик, Мурманск, Саратов, Архангельск, Киров, Самару, Нижний Новгород, Череповец, Ульяновск и Новокузнецк.

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов действовали в Пулкове и 4 января: 20 лайнерам, летевшим вчера в Северную столицу, пришлось уйти на запасные аэродромы.

Ограничения вводили из-за украинских дронов, замеченных над Финским заливом в районе Лужской губы.

Два беспилотника ВСУ сбили силами ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

Санкт-Петербург Самолеты

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