10 июня 2024, 00:55

Сильный град повредил самолет во время посадки в Вене

РИА «Новости»
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В Австрии мощный град повредил нос самолета Austrian Airlines при приземлении в Вене. Несмотря на это, посадка прошла успешно — никто их пассажиров и экипажа не пострадал, сообщила газета Kronen Zeitung.

В Австрии мощный град повредил нос самолета Austrian Airlines при приземлении в Вене. Несмотря на это, посадка прошла успешно - никто их пассажиров и экипажа не пострадал, сообщила газета Kronen Zeitung.

По данным издания, самолет Airbus A320 летел с острова Мальорка в Вену. Незадолго до посадки борт попал в турбулентность и сильный град. Стихия повредила переднюю часть корпуса и окна кабины пилотов. Но все же летчикам удалось успешно посадить самолет.

В конце мая более 70 пассажиров пострадали и один погиб из-за турбулентности на рейсе Лондон - Сингапур авиакомпании Singapore Airlines. Пролетая над Мьянмой, борт попал в воздушную яму и резко начал снижаться. Не пристегнутых пассажиров подкинуло к потолку салона, некоторые из них сломали руки. Один из пассажиров, 73-летний британец Джеффри Ральфа Китчен, умер от сердечного приступа. Пилоты экстренно посадили самолет в Бангкоке.

Авиация Австрия Самолеты
10 июня 2024, 01:11
Законопроект о штрафах за опасную езду рассмотрят в Госдуме
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Законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение, внесли на рассмотрение в Госдуму. С текстом документа ознакомилось РИА «Новости».

Автором инициативы выступил глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов. Он предложил дополнить главу 12 Кодекса РФ новой статьей 12.38, предусматривающей штрафы за опасное вождение. Их сумма будет варьироваться от трех до пяти тысяч рублей.

В пояснительной записке отметили, что в социальных сетях часто появляются видеоролики, в которых владельцы дорогих иномарок показывают свою опасную езду. Как утверждают авторы законопроекта, по вине таких водителей совершается до 80% ДТП.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, комментируя законопроект о штрафах за опасное вождение, заявил, что на практике это сложно будет доказать.

Штрафы Госдума РФ ДТП Россия Водители
06 июня 2024, 11:18
Серийное производство Lada Iskra запустят в Тольятти
РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме презентовали Lada Iskra. Производство нового легкового авто от «АвтоВАЗа» запустят в начале 2025 года в Тольятти, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Участникам форума показали концептуально новую модель сегмента В - самого популярного в России.

Lada Iskra создали на технологически независимой глобальной платформе с локализованной электронной инфраструктурой. Машину выпустят в кузовах универсал, универсал Cross и седан с тремя видами двигателей объемом 1,6 литра.

В разработку вложили 23 миллиарда рублей инвестиций. «АвтоВАЗ» планировал запустить серийное производство модели в начале 2025 года.

«На финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти», - объявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Стоимость Lada Iskra в базовой комплектации составит от миллиона рублей , заявил Соколов журналистам. Он допустил, что ценник скорректируют в зависимости от ситуации на рынке.

Бизнес Машины Lada АвтоВАЗ ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 04:19
Глава «АвтоВАЗа» озвучил цену на новую Lada Iskra
РИА «Новости»
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«АвтоВАЗ» презентовал на Петербургском международном экономическом форуме новую Lada Iskra, ориентировочная стоимость которой в бюджетной комплектации составляет от одного до 1,2 миллиона рублей. Об этом заявил журналистам президент компании Максим Соколов.

По его словам, стоимость автомобиля может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями.

«Если говорить самый низкий ценовой порог - от одного миллиона до 1,2 миллиона. Но это сегодня, слепок делаем в сегодняшних ценовых параметрах - мая 2024 года», - заявил Соколов.

«АвтоВАЗ» впервые представил автомобиль на форуме. Посетители могли оценить седан в фирменном цвете «огонь».

Старт серийного производства запланировали в Тольятти на начало следующего года. Там находится основная площадка автопроизводителя. В модельном ряду машина займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.

Ранее автожурналист Петр Баканов заявил, что Lada Iskra станет популярной у россиян.

Санкт-Петербург Машины Деньги АвтоВАЗ ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 15:27
В огненной палитре. АвтоВАЗ показал гостям ПМЭФ новую Lada Iskra
РИА «Новости»
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АвтоВАЗ показал на Петербургском международном экономическом форуме новый седан Lada Iskra. Автомобиль представили в красном цвете, которому в палитре производителя дали название «Огонь», сообщило РИА «Новости».

По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, новая машина стала символом трудового подвига многотысячной команды компании. Коллективу удалось создать автомобиль в рекордные по меркам мирового автопрома сроки и сделать его технологически независимым.

В линейку Lada Iskra будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Участникам Петербургского форума представили красного трансформера , а также андроида Женю. Робот находится на стенде Московской области и консультирует посетителей. Трансформеру еще не дали имя, он символизирует трансформацию и адаптивность экономики Подмосковья.

Машины Lada АвтоВАЗ

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