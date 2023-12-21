Сигнал Китаю. Падение параллельного импорта авто в России связали с развитием рынка

По словам Кадакова, объем ввоза по параллельному импорту уже просел. Маржинальность этого бизнеса для частников из-за увеличения размера утильсбора значительно снизилась.

«Для многих встал вопрос: что ввозить, по каким ценам и будет ли это выгодно. Но то, что параллельный импорт будут прижимать, это очевидно», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что с 1 октября 2023 года в России ввели запрет на ввоз по параллельному импорту автомобилей тех марок, которые официально представлены в стране. Мера затронула большинство китайских концернов. По мнению Кадакова, мотивы властей понятны - развитие рынка.

«Государство говорит дилерам: мы стоим на страже рынка, вы здесь работаете официально, поэтому развивайтесь. С другой стороны, это сигнал производителям, которые тоже платят утильсбор, - налаживайте сборку автомобилей в России, тогда у вас будут преференции», - пояснил собеседник «360».

Однако китайцы очень осторожны, отметил Кадаков, и не готовы вкладывать большие деньги в российский рынок, поскольку боятся вторичных санкций. Это не касается производителей, которые давно работают с Россией - Haval, JAC.

Сокращение параллельного импорта в большей степени ударит по продавцам, а не по покупателям. Скорее всего, полагает эксперт, китайские компании будут бороться между собой, что приведет к снижению цен.

«Я предполагаю, что по итогам 2023 года мы выйдем на продажи в миллион с небольшим хвостиком, а в следующем году - по базовому сценарию, в 1 миллион 250 тысяч автомобилей. И российских, и импортных», - подытожил он.