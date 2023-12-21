21 декабря 2023, 17:43

Сигнал Китаю. Падение параллельного импорта авто в России связали с развитием рынка

Global Look Press
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В 2024 году объем ввозимых в Россию по параллельному импорту автомобилей упадет вдвое, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков в комментарии «360» объяснил, что это связано с повышением коэффициентов утильсбора, которые зависят от объема двигателя и возраста автомобиля.

По словам Кадакова, объем ввоза по параллельному импорту уже просел. Маржинальность этого бизнеса для частников из-за увеличения размера утильсбора значительно снизилась.

«Для многих встал вопрос: что ввозить, по каким ценам и будет ли это выгодно. Но то, что параллельный импорт будут прижимать, это очевидно», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что с 1 октября 2023 года в России ввели запрет на ввоз по параллельному импорту автомобилей тех марок, которые официально представлены в стране. Мера затронула большинство китайских концернов. По мнению Кадакова, мотивы властей понятны - развитие рынка.

«Государство говорит дилерам: мы стоим на страже рынка, вы здесь работаете официально, поэтому развивайтесь. С другой стороны, это сигнал производителям, которые тоже платят утильсбор, - налаживайте сборку автомобилей в России, тогда у вас будут преференции», - пояснил собеседник «360».

Однако китайцы очень осторожны, отметил Кадаков, и не готовы вкладывать большие деньги в российский рынок, поскольку боятся вторичных санкций. Это не касается производителей, которые давно работают с Россией - Haval, JAC.

Сокращение параллельного импорта в большей степени ударит по продавцам, а не по покупателям. Скорее всего, полагает эксперт, китайские компании будут бороться между собой, что приведет к снижению цен.

«Я предполагаю, что по итогам 2023 года мы выйдем на продажи в миллион с небольшим хвостиком, а в следующем году - по базовому сценарию, в 1 миллион 250 тысяч автомобилей. И российских, и импортных», - подытожил он.

Санкции Россия
21 декабря 2023, 16:08
Работы по ремонту дорог в России опередили график
РИА «Новости»
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Около 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях привели в порядок. Работы идут с опережением графика. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«На 1 декабря в нормативное состояние приведено 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях», - отметил он.

По словам главы государства, работы по ремонту быстро. Президент уточнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны быть в нормативном состоянии. Он выразил надежду, что план удастся выполнить досрочно - в следующем году.

Это высокая планка, но вполне реалистичная, добавил российский лидер.

Путин напомнил, что сроки реализации национальных проектов 2018 года заканчиваются уже в 2024 году. Во время разработки последующего плана нужно определить новые цели развития. Президент призвал расширить горизонт планирования до 2036 года.

Дороги Россия Владимир Путин
20 декабря 2023, 19:07
Еще один сервисный центр московского транспорта открыли в столичном метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро появился пятый сервисный центр московского транспорта. Три окна обслуживания заработали на станции «Петровский парк». Об этом сообщили на официальном портале мэра города.

«Для удобства москвичей мы открыли пятый сервисный центр на БКЛ - на станции „Петровский парк“», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что быстрее и проще получить помощь можно прямо из дома благодаря сервисам Московского транспорта. Так, уже 75% услуг перевели в онлайн.

Сервисный центр открыт каждый день, кроме праздников, с 08:00 до 20:00. В нем помогут заменить неисправные проездные билеты, получать услуги «Московского паркинга», а также расскажут о тарифах и решат другие вопросы.

Кроме того, в столице запустили тематический поезд о градостроительных проектах города. Его можно встреть на Сокольнической линии метро.

Метро Москва 2023 Максим Ликсутов
20 декабря 2023, 14:10
Речной электротранспорт Москвы вошел в Книгу рекордов России
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Первый регулярный речной маршрут вошел в Книгу рекордов России и получил два сертификата. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

Новому речному маршруту «Киевский - Сердце Столицы» вручили международный и отечественный сертификаты. Его ввели в столице полгода назад. За это время пассажиры совершили на нем 325 тысяч поездок. Этот транспорт стал уникальным не только для страны, но и для мира.

«Для нас это большая честь и гордость. Это подтверждает, что мы стали лучшими в создании инновационных проектов не только на российском, но и на международном уровне», - отметил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

За летний сезон пассажиры прогулочного и речного флота Москвы совершили свыше двух миллионов поездок , что превысило прошлогодний показатель на 22%. Навигационный сезон завершился в столице 16 ноября.

Москва 2023 Дептранс Москвы
20 декабря 2023, 11:19
МЦД свяжет Москву с Тверью, Калугой и Тулой
РИА «Новости»
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В рамках ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой Сергей Собянин рассказал о планах по расширению московской сети центральных диаметров (МЦД). По его словам, новые железнодорожные пути соединят столицу с Тверью, Калугой и Тулой.

«Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России», - заявил Собянин.

Кроме продления сети МЦД в регионы, мэр города рассказал о планах по обновлению подвижного состава столичного транспорта.

Также в столице построят три новые линии метро. Суммарно на них появится около 40 станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о проектировании новой железнодорожной станции Химки-2, которое начнут в 2024 году. К строительству приступят в 2025-м. На работы в областном бюджете заложили миллиард рублей.

МЦД Москва 2023

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