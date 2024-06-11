Сибиряк на вертолете слетал за продуктами и нарвался на проверку прокуратуры

В Госдуме рассмотрят проект закона о штрафах за опасное вождение. Однако на дороге бывает огромное количество разных ситуаций, которые нужно рассматривать отдельно, рассказал 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

«Все это хорошо, но до конца понять, из-за чего человек резко перестроился - множество факторов, которые нужно рассматривать отдельно», - подчеркнул он.

Лигачев привел в пример ситуацию, когда водитель едет с разрешенной скоростью в 100 километров в час по МКАД, а впереди - яма. Увидев препятствие, человек вероятнее всего резко перестроится, а камера в этом момент может зафиксировать «опасное вождение». Водитель получит штраф, но доказать свою правоту ему будет сложно.

«То, что вы пытались избежать более опасных последствий… Если это яма, то у вас могло пробить колесо в лучшем случае, а в худшем - могло оторваться колесо», - отметил автоэксперт.

Без регистратора доказать правоту водителю будет крайне проблематично. Также, как напомнил Лигачев, на дорогу могут выскочить животные. Правильная реакция водителя в такой ситуации - оттормозиться. Но резкое нажатие на педали может спровоцировать аварийную ситуацию. Камера в таком случае тоже может считать происшествие на дороге как «опасное вождение». И водителю также придется отстаивать свою позицию, уточнил он.

«Другой вопрос, что водитель в потоке резко и неоднократно перестраивается, то это будет явное опасное вождение», - сказал Лигачев.

По его словам, особенно опасно, если водитель перестраивается без поворотников. Главное не путать эти маневры с резкой сменой полосы по необходимости, уточнил он.

Лигачев добавил, что вряд ли изменения произойдут в ближайшее время. По его мнению, для реализации законопроекта должно пройти какое-то время. Людям нужно будет разъяснить все нюансы, резюмировал автоэксперт.