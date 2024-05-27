Штрафы для пьяных самокатчиков поддержали в Госдуме

Законопроект с поправками в КоАП России внесла Московская городская дума. Члены комитета рекомендовали принять его в первом чтении, но призвали доработать.

«В том виде, в каком сейчас имеется законопроект, он напоминает декоративную вазу, и предстоит огромная работа, чтобы россияне могли получить гарантии, что за нарушение ПДД нарушители будут наказаны», - заявила зампредседателя комитета Ирина Белых.

Разработчики предложили за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, за превышение скорости - от 500 до пяти тысяч рублей, за оставление места ДТП - до 1,5 тысячи рублей.

Обезопасить пешеходов от электросамокатчиков попросил Институт исследования современной политики. Специалисты призвали МВД России установить «лежачих полицейских» в парках и на тротуарах.