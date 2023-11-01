01 ноября 2023, 13:08

Широкофюзеляжный самолет Ил-96-400М впервые совершил полет

Unsplash
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Опытный образец широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-400М успешно завершил первый полет. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщила пресс-служба правительства.

Мантуров назвал первый рейс дальнемагистрального самолета демонстрацией высокого профессионального уровня российских авиастроителей.

«Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», - указал он.

По его словам, Ил-96-400М позволит конструкторским бюро развивать компетенции в создании подобных образцов пассажирских самолетов, а также поможет стране обеспечить технологический суверенитет.

Полет проходил на высоте до двух тысяч метров и составил 26 минут. Воздушным судном управляли заслуженные летчики-испытатели Сергей Сухарь и Игорь Зинов. Новый самолет является модернизированной версией Ил-96–300. У него удлиненный фюзеляж и более мощные двигатели.

Ранее председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что Россия к 2030 году сможет полностью отказаться от зарубежных авиалайнеров. Он анонсировал ввод в эксплуатацию таких самолетов как Ил-96-400М, Ту-214, а также МС-21.

Самолеты Минпромторг РФ
01 ноября 2023, 13:09
Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» запустили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» в шестой раз будет курсировать в московском метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в этот раз прокатиться на нем смогут пассажиры Арбатско-Покровской линии.

«Уникальный состав мы запускаем в метро уже в шестой раз с 2017 года, он будет курсировать в течение шести месяцев», - рассказал Максим Ликсутов.

Запуск поезда стал одним из ключевых событий «Дней регионов Дальнего Востока в Москве». В первом и последнем вагонах разместили информацию о жизни, учебе и работе в региона. Также здесь будут доступны рассказы о различных социально-экономических и демографических программах.

Внутри поезда каждому из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа отвели отдельную зону. Большинство вагонов содержат QR-коды, которые пассажиры смогут отсканировать, чтобы посмотреть ролики о географии и достопримечательностях этого региона.

Ранее в московском метро появился тематический поезд «Будь в движении».

Метро Москва 2023 Максим Ликсутов
01 ноября 2023, 12:28
Тематические «Тройки», посвященные Дальнего Востоку, выпустили в Москве
Дептранс Москвы
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В Москве выпустили тематические карты «Тройка» и билеты «Единый» ко «Дням регионов Дальнего Востока». Об этом сообщил в Telegram-канале заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Приобрести „Тройки“ можно в кассах Кольцевой линии, а билеты - в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метро», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На «Тройках» изобразили владивостокский маяк Токаревского, а на «Едином» - силуэт знаменитого камчатского краба.

Ранее в Москве выпустили транспортные карты с лучшими фото дикой природы. Каждый снимок наполнен красотой и многообразием животного мира России. Фотографы запечатлели двух юных корсаков, гигантского осьминога Дофлейна и малую выпь.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
01 ноября 2023, 12:10
Новый ситуационный центр открыли в Мосгортрансе
Сайт мэра и правительства Москвы
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Мосгортранс открыл новый круглосуточный ситуационный центр. Он поможет обеспечить бесперебойную работу более 700 маршрутов автобусов и электробусов в столице. Об этом сообщил заммэра города Максим Ликсутов.

По его словам, центр позволит следить за обстановкой на маршрутах и реагировать на возможные задержки движения транспорта. Специалисты, работающие в ситуационном центре, будут контролировать работу 25 автобусных и электробусных площадок города.

«Мы продолжаем повышать надежность и комфорт городского транспорта, как поручил Сергей Собянин», - отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось о том, что подмосковная Система-112 приняла свыше 10 миллионов вызовов с начала года. На смену каждый день начали выходить более 360 операторов. А подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше трех тысяч заявок за неделю - причем как лично, так и дистанционно.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
01 ноября 2023, 11:25
Более 20 рейсов задержали в трех московских аэропортах
Unsplash
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Утром 1 ноября в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали 23 рейсов. Еще семь в двух из них отменили. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс Расписание».

По его данным, во Внукове три рейса задержали и семь отменили, в Домодедове - восемь задержали и четыре отменили, а в Шереметьеве задержали вылет 12 самолетов.

Причины изменений в расписании не уточняются.

В понедельник, 30 октября, более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за непогоды.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023

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