Широкофюзеляжный самолет Ил-96-400М впервые совершил полет

Мантуров назвал первый рейс дальнемагистрального самолета демонстрацией высокого профессионального уровня российских авиастроителей.

«Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», - указал он.

По его словам, Ил-96-400М позволит конструкторским бюро развивать компетенции в создании подобных образцов пассажирских самолетов, а также поможет стране обеспечить технологический суверенитет.

Полет проходил на высоте до двух тысяч метров и составил 26 минут. Воздушным судном управляли заслуженные летчики-испытатели Сергей Сухарь и Игорь Зинов. Новый самолет является модернизированной версией Ил-96–300. У него удлиненный фюзеляж и более мощные двигатели.

Ранее председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что Россия к 2030 году сможет полностью отказаться от зарубежных авиалайнеров. Он анонсировал ввод в эксплуатацию таких самолетов как Ил-96-400М, Ту-214, а также МС-21.